2026-05-18 09:07:48
Φωτογραφία για Σάκης Ρουβάς για τη Eurovision: «Δεν μου αρέσει που υπάρχουν επιτροπές»



Ο Σάκης Ρουβάς τοποθετήθηκε δημόσια για τη φετινή Eurovision Song Contest 2026 και προκάλεσε έντονες συζητήσεις με τις δηλώσεις του σχετικά με τον ρόλο των επιτροπών στη βαθμολογία του διαγωνισμού.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, που έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα δύο φορές στη Eurovision και γνωρίζει τον θεσμό από μέσα, σχολίασε την πορεία του Akylas στον φετινό τελικό, όπου η Ελλάδα κατέκτησε τη δέκατη θέση. Ωστόσο, απέφυγε να σταθεί αποκλειστικά στο αποτέλεσμα και προτίμησε να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από το σύστημα ψηφοφορίας.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, ο Σάκης Ρουβάς εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεσή του με την ύπαρξη των κριτικών επιτροπών, ξεκαθαρίζοντας πως θεωρεί ότι ο κόσμος θα έπρεπε να είναι ο μοναδικός που αποφασίζει το τελικό αποτέλεσμα.

«Τι σημαίνει δικαιοσύνη σε αυτά τα πράγματα; Εμένα, να σας πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει που υπάρχουν επιτροπές. Εγώ θέλω να ψηφίζει μόνο ο κόσμος. Από τη δική μου εποχή, η Eurovision έχει αλλάξει πολύ, δείτε τι γινόταν το 2004 και τι γίνεται τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια χρονιά όπου η European Broadcasting Union προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία της ψηφοφορίας, επιχειρώντας να ενισχύσει τη διαφάνεια και να περιορίσει φαινόμενα οργανωμένης επιρροής.

Ανάμεσα στις αλλαγές που εφαρμόστηκαν στη Eurovision 2026 ήταν η μείωση του ανώτατου αριθμού ψήφων ανά μέθοδο πληρωμής, η αυστηροποίηση των ηλεκτρονικών ελέγχων για την αποτροπή χρήσης VPN, αλλά και η επιστροφή των εθνικών επιτροπών στους ημιτελικούς για πρώτη φορά μετά το 2022.

Παράλληλα, αυξήθηκε ο αριθμός των μελών κάθε επιτροπής από πέντε σε επτά άτομα, με τη συμμετοχή διαφορετικών ειδικοτήτων από τον χώρο της μουσικής και της τηλεόρασης, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και στη συμμετοχή νεότερων ηλικιακά μελών.

Η τοποθέτηση του Σάκη Ρουβά άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από το κατά πόσο οι επιτροπές πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τόσο καθοριστικό ρόλο στη Eurovision ή αν ο διαγωνισμός θα έπρεπε να βασίζεται αποκλειστικά στην ψήφο του κοινού.



Πηγή: tvnea.com
