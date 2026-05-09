Η Σία Κοσιώνη παρουσίασε το βράδυ της Παρασκευής το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ, ολοκληρώνοντας μια μακρά πορεία στον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου. Αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που την περίμεναν έξω από το κτίριο του καναλιού, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά.Στον σύντομο απολογισμό της αναφέρθηκε στα χρόνια που πέρασε στον σταθμό, ευχαρίστησε τη διοίκηση και τους συνεργάτες της και σημείωσε πως χρειάζεται χρόνο ξεκούρασης πριν αποφασίσει τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.Παράλληλα, εξέφρασε την υπερηφάνειά της για τη διαδρομή της στον ΣΚΑΪ, ζήτησε συγγνώμη για τυχόν λάθη μέσα στα χρόνια της συνεργασίας τους, ενώ διέψευσε τα σενάρια περί έντασης ή ρήξης με στελέχη του καναλιού. Όπως τόνισε, δεν επιθυμεί προς το παρόν να αναφερθεί στο παρασκήνιο της αποχώρησής της.«Νιώθω σαν αν μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ξεριζωμός για μένα. Είναι 20 χρόνια, είναι μια ζωή» ανέφερε αρχικά η Σία Κοσιώνη και προσέθεσε: «Εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης φοράμε πολύ συχνά μάσκες είτε είναι όλα καλά, είτε δεν είναι, έχεις τσακωθεί με τον άνθρωπό σου, πονάς, δεν έχει σημασία. Βάζεις μια μάσκα και τα λες. Σήμερα ένιωσα την ανάγκη να βγάλω αυτή τη μάσκα, έτσι για λίγο στο τέλος. Δεν μπορώ να μην πω αυτά που νιώθω, νιώθω ότι το οφείλω.Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην ιδιοκτησία του ΣΚΑΪ που μου έδωσε αυτή την τεράστια ευκαιρία, την οποία θέλω να πιστεύω ότι τη μετουσίωσα σε κάτι όμορφο, σε κάτι που σέβεται τους τηλεθεατές, που τους αντιμετωπίζει όχι ως νούμερα αλλά ως πολίτες. Θέλω να πιστεύω ότι το έκανα κρατώντας ψηλά τη σημαία της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, των αρχών που έχω ως άνθρωπος και των αξιών μου».Στη συνέχεια των δηλώσεών της, η γνωστή δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι «Προφανώς έχω κάνει λάθη, ζητώ συγγνώμη γι' αυτά. Τώρα θέλω λίγο να ηρεμήσω και να ξεκουραστώ. Στον άντρα μου ανακοίνωσα πρώτα την απόφαση και ευχαριστώ και εκείνον και όλη μου την οικογένεια. Δουλεύουμε πολλές ώρες, η δουλειά μας είναι τρομερά στρεσογόνα, άγρια, άδικη πολλές φορές και αυτά τα ζει και η οικογένειά μας».«Θέλω να τους ευχαριστήσω και πάνω από όλα τον κόσμο για την εμπιστοσύνη και την αγάπη. Δεν έχουν σημασία οι λόγοι που πήρα αυτή την απόφαση. Το μόνο που κρατάω είναι αυτά τα 20 χρόνια, αυτό που χτίσαμε και φεύγω τρομερά υπερήφανη. Οι κύκλοι κλείνουν, το θέμα είναι να κλείνουν όμορφα και με αξιοπρέπεια, με αγάπη. Εγώ πραγματικά έχω εισπράξει αγάπη που μου φτάνει για μια ζωή. Δεν γνωρίζω το επόμενο βήμα και αν γνώριζα δεν θα σας έλεγα, αλλά αλήθεια δεν γνωρίζω. Αυτό που θέλω τώρα είναι να ξεκουραστώ» είπε η Σία Κοσιώνη.