2026-05-18 09:07:48
Φωτογραφία για «Your Face Sounds Familiar»: Σαρωτικές επιδόσεις στην τηλεθέαση με κορυφή το 27,9% στο δυναμικό κοινό



 Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία του «Your Face Sounds Familiar» στους πίνακες τηλεθέασης, με το δημοφιλές show μεταμορφώσεων να καταγράφει μέσο όρο 21,3% στο δυναμικό κοινό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στο βραδινό πρόγραμμα.

Η εκπομπή παρουσίασε σταθερή ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια της βραδιάς, με τα υψηλότερα ποσοστά να σημειώνονται μετά τα μεσάνυχτα, όταν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού κορυφώθηκε. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα έφτασε μέχρι και το 27,9% στο δυναμικό κοινό στο τέταρτο 00:30 – 00:44, ενώ εξαιρετικές επιδόσεις κατέγραψαν και τα επόμενα τέταρτα.

Αναλυτικά τα τέταρτα τηλεθέασης:

21:00:00 - 21:14:59 — 12,9%

21:15:00 - 21:29:59 — 16,7%

21:30:00 - 21:44:59 — 19,9%

21:45:00 - 21:59:59 — 17,6%

22:00:00 - 22:14:59 — 20,3%

22:15:00 - 22:29:59 — 20,7%

22:30:00 - 22:44:59 — 22,5%

22:45:00 - 22:59:59 — 17,9%

23:00:00 - 23:14:59 — 20,5%

23:15:00 - 23:29:59 — 22,8%

23:30:00 - 23:44:59 — 22,0%

23:45:00 - 23:59:59 — 19,7%

24:00:00 - 24:14:59 — 23,8%

24:15:00 - 24:29:59 — 26,9%

24:30:00 - 24:44:59 — 27,9%

24:45:00 - 24:59:59 — 23,4%

25:00:00 - 25:14:59 — 25,5%

25:15:00 - 25:29:59 — 24,3%

Το «Your Face Sounds Familiar» απέδειξε για ακόμη μία φορά πως διατηρεί το δικό του πιστό κοινό, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών μέχρι αργά τη νύχτα.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σάκης Ρουβάς για τη Eurovision: «Δεν μου αρέσει που υπάρχουν επιτροπές»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σάκης Ρουβάς για τη Eurovision: «Δεν μου αρέσει που υπάρχουν επιτροπές»
10 Τροπικά φυτά που αντέχουν στο ελληνικό κλίμα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
10 Τροπικά φυτά που αντέχουν στο ελληνικό κλίμα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026: Σάρωσε σε τηλεθέαση ο μεγάλος τελικός – Άγγιξε το 83,8%
Eurovision 2026: Σάρωσε σε τηλεθέαση ο μεγάλος τελικός – Άγγιξε το 83,8%
Eurovision 2026: Η Βουλγαρία κατέκτησε την κορυφή του διαγωνισμού
Eurovision 2026: Η Βουλγαρία κατέκτησε την κορυφή του διαγωνισμού
Eurovision 2026: Ο Ακύλας ξεσήκωσε το κοινό στον μεγάλο τελικό – Αποθεωτική εμφάνιση για το «Ferto»
Eurovision 2026: Ο Ακύλας ξεσήκωσε το κοινό στον μεγάλο τελικό – Αποθεωτική εμφάνιση για το «Ferto»
Eurovision 2026: Σαρωτικός ο Β’ Ημιτελικός στην τηλεθέαση – «Άγγιξε» το 42,8% η κορύφωση της βραδιάς
Eurovision 2026: Σαρωτικός ο Β’ Ημιτελικός στην τηλεθέαση – «Άγγιξε» το 42,8% η κορύφωση της βραδιάς
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» στην κορυφή
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» στην κορυφή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα δυνατότητα στο ΣΗΣ: Μετατροπή Προχορήγησης σε Ελεύθερη Πώληση
Νέα δυνατότητα στο ΣΗΣ: Μετατροπή Προχορήγησης σε Ελεύθερη Πώληση
Η Google ΔΙΕΛΥΣΕ ΠΑΓΚΙΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ zero-day exploit ΜΕ AI
Η Google ΔΙΕΛΥΣΕ ΠΑΓΚΙΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ zero-day exploit ΜΕ AI
Λυγαριά
Λυγαριά
Κύριε Κριμιζή, υπάρχουν UFO;
Κύριε Κριμιζή, υπάρχουν UFO;
Eurovision 2026 - Τι είπε ο Ακύλας κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα;
Eurovision 2026 - Τι είπε ο Ακύλας κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα;