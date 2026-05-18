





Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία του «Your Face Sounds Familiar» στους πίνακες τηλεθέασης, με το δημοφιλές show μεταμορφώσεων να καταγράφει μέσο όρο 21,3% στο δυναμικό κοινό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στο βραδινό πρόγραμμα.

Η εκπομπή παρουσίασε σταθερή ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια της βραδιάς, με τα υψηλότερα ποσοστά να σημειώνονται μετά τα μεσάνυχτα, όταν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού κορυφώθηκε. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα έφτασε μέχρι και το 27,9% στο δυναμικό κοινό στο τέταρτο 00:30 – 00:44, ενώ εξαιρετικές επιδόσεις κατέγραψαν και τα επόμενα τέταρτα.

Αναλυτικά τα τέταρτα τηλεθέασης:

21:00:00 - 21:14:59 — 12,9%

21:15:00 - 21:29:59 — 16,7%

21:30:00 - 21:44:59 — 19,9%

21:45:00 - 21:59:59 — 17,6%

22:00:00 - 22:14:59 — 20,3%

22:15:00 - 22:29:59 — 20,7%

22:30:00 - 22:44:59 — 22,5%

22:45:00 - 22:59:59 — 17,9%

23:00:00 - 23:14:59 — 20,5%

23:15:00 - 23:29:59 — 22,8%

23:30:00 - 23:44:59 — 22,0%

23:45:00 - 23:59:59 — 19,7%

24:00:00 - 24:14:59 — 23,8%

24:15:00 - 24:29:59 — 26,9%

24:30:00 - 24:44:59 — 27,9%

24:45:00 - 24:59:59 — 23,4%

25:00:00 - 25:14:59 — 25,5%

25:15:00 - 25:29:59 — 24,3%

Το «Your Face Sounds Familiar» απέδειξε για ακόμη μία φορά πως διατηρεί το δικό του πιστό κοινό, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών μέχρι αργά τη νύχτα.

Πηγή: tvnea.com