Υπάρχουν χώροι που, παρότι είναι καθαροί και τακτοποιημένοι, δεν δίνουν την αίσθηση ηρεμίας που θα περίμενε κανείς. Αυτή η αίσθηση δεν σχετίζεται μόνο με την τάξη, αλλά με τον τρόπο που συνυπάρχουν τα στοιχεία μέσα στον χώρο.Ο χώρος ως ενιαία εικόνα

Ο χώρος δεν λειτουργεί μόνο ως σύνολο αντικειμένων αλλά κυρίως ως μια ενιαία εικόνα, όπου το μάτι κινείται συνεχώς από σημείο σε σημείο. Όταν υπάρχουν ακόμη και μικρές αλλά πολλές διαφοροποιήσεις σε υλικά, χρώματα ή σχήματα η εικόνα δεν ισορροπεί και η προσοχή διασπάται, ακόμη κι αν όλα είναι στη θέση τους.

Τα χρώματα και τα υλικά είναι από τα στοιχεία που επηρεάζουν περισσότερο την αίσθηση ηρεμίας σε έναν χώρο, ακόμη κι αν δεν γίνονται άμεσα αντιληπτά. Όταν δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ τους, το βλέμμα δεν μπορεί να σταθεί εύκολα και μετακινείται συνεχώς, προσπαθώντας να «διαβάσει» τον χώρο.

Για παράδειγμα σε ένα σαλόνι όπου συνυπάρχουν πολλά διαφορετικά υλικά, όπως διαφορετικοί τόνοι ξύλου, μεταλλικά στοιχεία και πολλά υφασμάτινα μοτίβα, χωρίς κάποια σύνδεση μεταξύ τους, η εικόνα γίνεται πιο απαιτητική, ακόμη κι αν κάθε στοιχείο είναι σωστά τοποθετημένο. Το ίδιο συμβαίνει όταν συνδυάζονται διαφορετικού ύφους έπιπλα ή στοιχεία από διαφορετικά διακοσμητικά στυλ χωρίς κάποια κοινή γραμμή, καθώς ο χώρος χάνει τη συνοχή του. Το ίδιο συμβαίνει και όταν πολλά χρώματα εμφανίζονται αποσπασματικά χωρίς να επαναλαμβάνονται ή να αλληλοσυμπληρώνονται.

Αντίθετα, όταν ένα υλικό ή ένα χρώμα επανεμφανίζεται με διακριτικό τρόπο σε περισσότερα σημεία, δημιουργείται μια αίσθηση συνέχειας που βοηθά τον χώρο να «δέσει» οπτικά. Αυτή η επανάληψη δεν χρειάζεται να είναι έντονη, αρκεί να λειτουργεί ακόμη και ως πολύ διακριτική σύνδεση ανάμεσα στα στοιχεία, ώστε η εικόνα να γίνεται σταθερή και πιο ήρεμη.

Ο ρόλος του φωτισμού

Ο φωτισμός επηρεάζει επίσης σημαντικά την αίσθηση κάθε χώρου περισσότερο απ’ όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά, καθώς δεν αφορά μόνο το πόσο φωτεινός είναι ένας χώρος αλλά και το πώς κατανέμεται το φως μέσα σε αυτόν. Όταν υπάρχουν έντονες αντιθέσεις, σκιές ή σημεία με άνιση φωτεινότητα, δύσκολα μπορεί να δημιουργηθεί μια ήρεμη ατμόσφαιρα.

Σε έναν χώρο όπου το φως προέρχεται από ένα μόνο σημείο, τις πιο πολλές φορές ένα κεντρικό φωτιστικό οροφής, ή όπου δημιουργούνται έντονες σκιές για παράδειγμα από ένα φωτιστικό με κατευθυνόμενο φως, η γενική εικόνα γίνεται πιο σκληρή, καθόλου ήπια. Αντίθετα, όταν ο φωτισμός κατανέμεται πιο ομοιόμορφα, από περισσότερα και μικρότερης έντασης φωτιστικά, το σύνολο του χώρου αποκτά μια ομοιομορφία στην φωτεινότητα που βοηθά σημαντικά σε μια ήρεμη αίσθηση.

Η κατανομή των στοιχείων

Πέρα από τα επιμέρους στοιχεία, ο τρόπος που αυτά κατανέμονται μέσα στον χώρο επηρεάζει επίσης τη συνολική αίσθηση. Όταν δεν υπάρχει κάποιος ρυθμός ή μια μορφή επανάληψης, η εικόνα φαίνεται αποσπασματική και το βλέμμα κινείται διαρκώς σε διαφορετικά στοιχεία.

Για παράδειγμα, όταν πολλά έντονα χρώματα εμφανίζονται το κάθε ένα σε ένα σημείο χωρίς να συνδυάζονται σε περισσότερα στοιχεία, δημιουργείται μια οπτική ανισορροπία που, παρότι δεν είναι άμεσα εμφανής, επηρεάζει τη συνολική αίσθηση του χώρου.

Η αίσθηση ηρεμίας δεν εξαρτάται μόνο από το τι υπάρχει μέσα στον χώρο, αλλά και από το πώς κατανέμονται τα διάφορα στοιχεία, έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα κλπ Όταν όλα τα σημεία έχουν την ίδια ένταση ή όταν ο χώρος είναι ομοιόμορφα «γεμάτος», η γενική αίσθηση που δημιουργείται μοιάζει με εκείνη ενός ακατάστατου χώρου, ακόμη και εάν όλα είναι τακτοποιημένα. Αντίθετα όταν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε πιο «γεμάτα» και πιο «ήσυχα» σημεία, όπως ένας κενός τοίχος, μια επιφάνεια τραπεζιού ή επίπλου με ελάχιστα διακοσμητικά αντικείμενα κλπ ο χώρος αποκτά μια φυσική ροή που δημιουργεί μια πραγματικά ήρεμη ατμόσφαιρα.

