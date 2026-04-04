Εκτός έδρας νίκη για την Α.Ε Αλυζίας με 1 - 2 με τον Ασαλάγητο Αγρινίου. Απόκρουση πέναλτι στις καθυστερήσεις για τον Ανδρέα Γιαννείο, που έδωσε την άνοδο στη Β' κατηγορία από σήμερα (video και φωτογραφίες).
2026-04-04 20:14:52
Την άνοδο της στην Β' κατηγορία εξασφάλισε σήμερα η Α.Ε Αλυζίας, μετά την μεγάλη νίκη με 1 - 2 που πέτυχε στο γήπεδο Β του ΔΑΚ Αγρινίου επί του Ασαλάγητου Αγρινίου. Η τελευταία αγωνιστική στον Αη Γιώργη στην Κανδήλα, την Κυριακή 19/4, με αντίπαλο τον Απόλλωνα Θέρμου 1957, αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
