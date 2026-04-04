Η αλλαγή στον προγραμματισμό του ANT1 για το «Moments» στάθηκε αφορμή για να φουντώσουν διάφορα σενάρια, τα οποία όμως απέχουν αρκετά από την πραγματικότητα. Το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν πληροφορίες που ήθελαν το νέο show με τη Ζέτα Μακρυπούλια να οδηγείται πρόωρα σε διακοπή, μόλις μετά από δύο επεισόδια, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα.Ωστόσο, η αλήθεια είναι διαφορετική. Το «Moments» από την αρχή είχε σχεδιαστεί ως ένα event πρόγραμμα, με πιο αραιή συχνότητα μετάδοσης και όχι σε σταθερή εβδομαδιαία βάση. Άλλωστε, ο αρχικός προγραμματισμός του σταθμού προέβλεπε συνολικά 12 επεισόδια για τον πρώτο κύκλο, με τα μισά να προβάλλονται μέσα στην τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν.Η προσωρινή απουσία του από το πρόγραμμα δεν σχετίζεται με χαμηλές επιδόσεις ή απόφαση διακοπής, αλλά με στρατηγική επιλογή. Μετά τη μετάδοση των δύο πρώτων επεισοδίων σε συνεχόμενες εβδομάδες –με καλεσμένους μεταξύ άλλων τη Μαρία Μπεκατώρου– το κανάλι επέλεξε να επιστρέψει στο αρχικό πλάνο, διαμορφώνοντας πιο αραιά την προβολή των επόμενων επεισοδίων.Έτσι, το «Moments» αναμένεται να επανέλθει μετά το Πάσχα, με ένα δυνατό επεισόδιο που θα φιλοξενεί τον Γρηγόρης Αρναούτογλου, σηματοδοτώντας ουσιαστικά μια επανεκκίνηση του project. Η επιλογή αυτή εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική ενίσχυσης του prime time προγράμματος του ANT1 για την περίοδο μετά τις γιορτές.Συμπερασματικά, τα περί «κοψίματος» του «Moments» δεν επιβεβαιώνονται, με την εκπομπή να συνεχίζει κανονικά την πορεία της, απλώς με διαφορετικό ρυθμό μετάδοσης από αυτόν που αρχικά φάνηκε να ακολουθεί.Πηγή: tvnea.com