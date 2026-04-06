2026-04-06 09:20:37
Φωτογραφία για Κβαντική Φυσική στο Λύκειο: Διδακτικά Ερωτήματα & Ανοιχτή Συζήτηση με τον Στέφανο Τραχανά

Η Κβαντική Φυσική στο Λύκειο Διδακτικά ερωτήματα, προβλήματα και ανοιχτή συζήτηση Ομιλία συζήτηση με τον Στέφανο Τραχανά. Θεματικοί άξονες: Η αξία των Φυσικών Επιστημών στον σύγχρονο κόσμο

Διδακτικά ζητήματα κβαντικής φυσικής στο Λύκειο και ανοικτή συζήτηση πάνω σε ερωτήματα που προκύπτουν από τη σχολική τάξη.

Χαρακτήρας της εκδήλωσης Η συνάντηση έχει χαρακτήρα ανοικτής παιδαγωγικής συζήτησης με επίκεντρο τη διδασκαλία της κβαντικής Φυσικής στο Λύκειο Ημερομηνία: 

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στις 18:30 Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακειου Σχολής

Η φυσική προχωρά με ερωτήσεις / διερεύνηση / πείραμα. 

Το ίδιο και η δαδασκαλία της.

Όποιος διδάσκει Φυσική στο Λύκειο αξίζει να δει αυτό το βίντεο, για να γίνει πιο ακριβής, πιο ουσιαστικός και πιο εμπνευσμένος σε όσα μεταδίδει στους μαθητές του. Δεν πρόκειται απλώς για μια διάλεξη, αλλά για μια ευκαιρία επαναπροσδιορισμού του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουμε τη διδασκαλία της επιστήμης μας.


Κάθε μαθητής Λυκείου που θέλει να γνωρίσει την πραγματική Φυσική, πέρα από την αποστήθιση τύπων και ασκήσεων, θα ωφεληθεί βαθιά από αυτή την ομιλία. Θα καταλάβει όχι μόνο τι μαθαίνει, αλλά κυρίως γιατί το μαθαίνει, βρίσκοντας ουσιαστικό νόημα και έμπνευση στην Κβαντομηχανική.

Όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση καλό είναι να μελετήσουν με προσοχή το βίντεο. Αναδεικνύονται οι αδυναμίες των προγραμμάτων σπουδών της Γ. Λυκείου, οι παρερμηνείες των σχολικών βιβλίων και χρόνιες στρεβλώσεις στη διδασκαλίας της φυσικής και της Κβαντομηχανικής που χρειάζονται άμεση διόρθωση, με στόχο μια πιο ουσιαστική και ορθή επιστημονικά διδασκαλία της σύγχρονης φυσικής στο Λύκειο.

Η εκδήλωση της Βαρβάκειου Πρότυπου Σχολής αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς θα μπορούσε, και θα έπρεπε, να είναι η δημόσια εκπαίδευση: ανοιχτή προς όλους, ζωντανή, με βαθιά σε νοήματα, υψηλού επιπέδου και σε σύνδεση με την καθημερινότητα των παιδιών, καθώς και εμπνευσμένη στην παρουσίαση της προς τους μαθητές και το ευρύ κοινό.

Ξέρω πολλά ζητάω στην χώρα της αναξιοκρατίας και του νεποτισμού. Ομως υπάρχει και αυτή η εκπαιδευση της φυσικής και αξίζει να την απολαμβάνουμε και να την έχουμε ως πρότυπο.
