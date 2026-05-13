Ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision Song Contest 2026 και κατάφερε να ξεσηκώσει το στάδιο με το «Ferto», το τραγούδι που εκπροσωπεί φέτος την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα της εμφάνισης, το κοινό έδειξε να ανταποκρίνεται θερμά, με το χειροκρότημα και τις επευφημίες να δίνουν τον τόνο για μία από τις πιο δυνατές ελληνικές παρουσίες των τελευταίων ετών.

Η σκηνική παρουσία του Ακύλα είχε ένταση, δυναμισμό και ξεχωριστή αισθητική, με τον ίδιο να δείχνει απόλυτα άνετος πάνω στη σκηνή και να στηρίζει ερμηνευτικά το ιδιαίτερο ύφος του τραγουδιού. Ωστόσο, την ώρα που η ελληνική συμμετοχή κατάφερε να αποθεωθεί μέσα στο στάδιο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σχολίασαν αρνητικά τη σκηνοθετική προσέγγιση της τηλεοπτικής μετάδοσης.

Συγκεκριμένα, αρκετές αντιδράσεις προκάλεσαν τα υπερβολικά κοντινά πλάνα στον τραγουδιστή, τα οποία σε αρκετές στιγμές «έκοβαν» βασικά στοιχεία της εικόνας και της αισθητικής της εμφάνισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ιδιαίτερο σκουφάκι του Ακύλα, που αποτελεί κομμάτι της συνολικής καλλιτεχνικής ταυτότητας του act, αλλά σε αρκετά πλάνα είτε δεν φαινόταν σωστά είτε χανόταν εντελώς λόγω των πολύ κλειστών λήψεων.

Και κάπου εκεί γεννάται εύλογα το ερώτημα: όταν έχει στηθεί μία τόσο προσεγμένη σκηνική εικόνα, γιατί η τηλεοπτική σκηνοθεσία να μην αφήνει τον θεατή να τη δει ολοκληρωμένα; Γιατί τόσα κοντινά πλάνα τη στιγμή που η συγκεκριμένη εμφάνιση «ζητά» ατμόσφαιρα, κίνηση και ευρύτερη εικόνα; Που είναι αυτά τα πλάνα που μας έδειξε η ΕΡΤ στα σοσιαλ μίντια; Μέχρι και ο χορευτής με την λύρα φάνηκε να περιμένει πάνω στο stage πριν βγει στον αέρα...

Σε κάθε περίπτωση, ο Ακύλας φαίνεται πως έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα της φετινής Eurovision, με το «Ferto» να συζητιέται έντονα στα social media και την ελληνική συμμετοχή να δείχνει πως έχει όλες τις προϋποθέσεις για μία δυνατή πορεία στον διαγωνισμό.

Πάμε Ακύλα!!







Πηγή: tvnea.com