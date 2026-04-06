Η Micron φέρεται να εξετάζει μια νέα κατηγορία μνήμης που μέχρι σήμερα δεν έχει προηγούμενο στη μαζική παραγωγή, την κάθετα στοιβαγμένη GDDR. Σύμφωνα με δημοσίευμα του κορεατικού ETNews στις 30 Μαρτίου 2026, η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει ανάπτυξη του προϊόντος και σχεδιάζει να μπει σε δοκιμές διαδικασίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Η Micron δεν έχει κάνει επίσημη ανακοίνωση.

Τι είναι η stacked GDDR και πού τοποθετείται

Η λογική πίσω από τη stacked GDDR είναι σχετικά απλή. Η συμβατική GDDR χρησιμοποιείται παραδοσιακά σε κάρτες γραφικών και κονσόλες, με πλεονέκτημα το χαμηλότερο κόστος και την απλούστερη ενσωμάτωση σε σχέση με την HBM. Η HBM, από την άλλη, παραμένει σαφώς ανώτερη σε εύρος ζώνης, αλλά κοστίζει περισσότερο και απαιτεί πιο σύνθετη υλοποίηση.

Σύμφωνα με το ETNews, η Micron επιχειρεί να καλύψει ακριβώς το κενό ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Το προϊόν φέρεται να στοχεύει επίπεδο επιδόσεων υψηλότερο από την τυπική GDDR, αλλά χαμηλότερο από την HBM, με βασικό πλεονέκτημα μια πιο ισορροπημένη σχέση κόστους και απόδοσης.

Γιατί το inference κάνει πιο ελκυστική τη GDDR

Η συζήτηση γύρω από τη GDDR έχει αλλάξει όσο αυξάνεται το βάρος των inference φορτίων στην αγορά ΤΝ. Σε αυτή την κατηγορία, το απόλυτο εύρος ζώνης της HBM δεν είναι πάντα απαραίτητο, ενώ το κόστος και η απλούστερη σχεδίαση μιας λύσης GDDR γίνονται πιο ελκυστικά.

Αυτό φαίνεται και σε νεότερα παραδείγματα της αγοράς. Το SemiEngineering σημειώνει ότι το Nvidia Rubin CPX χρησιμοποιεί 128 GB GDDR7 για massive-context inference, ως μέρος μιας αρχιτεκτονικής που δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα και στο χαμηλότερο κόστος σε σχέση με καθαρά HBM-based λύσεις. Το παράδειγμα αυτό δεν αποδεικνύει ότι η Micron φτιάχνει stacked GDDR αποκλειστικά για inference, δείχνει όμως γιατί υπάρχει πλέον χώρος για μια ενδιάμεση βαθμίδα μνήμης.

Τι λέει το report για το χρονοδιάγραμμα

Το ETNews αναφέρει ότι η Micron θέλει να έχει εγκαταστήσει σχετικό εξοπλισμό και να ξεκινήσει process testing μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Πηγές του ίδιου μέσου μιλούν για αρχική στοίβαξη περίπου τεσσάρων στρωμάτων και για δείγματα το νωρίτερο μέσα στο 2027.

Αυτά τα στοιχεία δίνουν ένα πρώτο βιομηχανικό χρονοδιάγραμμα, αλλά παραμένουν πληροφορίες τρίτων και όχι επίσημο πλάνο της εταιρείας. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν δημόσια τεχνικά στοιχεία από τη Micron για χωρητικότητες, επιδόσεις, κατανάλωση ή κόστος.

Δεν υπάρχει ακόμη προηγούμενο μαζικής παραγωγής

Το πιο σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι η stacked GDDR παραμένει χωρίς προηγούμενο στη μαζική παραγωγή. Το ίδιο το ETNews σημειώνει ότι μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη κατεύθυνση έχει εμφανιστεί κυρίως σε επίπεδο ερευνητικών εργασιών και πρόωρων τεχνικών δοκιμών, όχι ως ώριμο εμπορικό προϊόν.

Αυτό σημαίνει ότι η Micron, αν όντως προχωρά, έχει μπροστά της μια σειρά από πραγματικά τεχνικά εμπόδια. Η σύνδεση των chip, η κατανάλωση, η διαχείριση θερμότητας και ο έλεγχος του κόστους παραγωγής είναι προφανή σημεία πίεσης. Αν το τελικό προϊόν δεν κρατήσει καθαρό πλεονέκτημα έναντι της HBM στο κόστος ανά απόδοση, η εμπορική του θέση θα παραμείνει αμφίβολη.

Τι σημαίνει για την αγορά μνήμης ΤΝ

Αν το report επιβεβαιωθεί, η Micron θα επιχειρήσει να ανοίξει μια νέα βαθμίδα προϊόντων ανάμεσα στη συμβατική GDDR και την HBM. Το ETNews αφήνει ανοιχτό ότι τέτοια μνήμη θα μπορούσε να βρει πελάτες όχι μόνο σε AI accelerators αλλά και σε κάρτες γραφικών υψηλών επιδόσεων, ειδικά αν η σχέση κόστους και απόδοσης αποδειχθεί ελκυστική.

Προς το παρόν, όμως, αυτό παραμένει ένα πρώιμο βιομηχανικό report. Η βασική είδηση είναι ότι η Micron φέρεται να δοκιμάζει μια κατεύθυνση που δεν έχει περάσει ακόμη στη μαζική παραγωγή. Οτιδήποτε πέρα από αυτό, επιδόσεις, πελάτες, τελικό positioning και εμπορική κλίμακα, μένει ακόμη ανοιχτό.

ΠηγέςVideoCardz: Micron reportedly planning HBM-style GDDR stack for future acceleratorsWccftech: Micron Is Looking to Stack GDDR Modules Like HBMSemiEngineering: GDDR7 Momentum Accelerates As A Key Solution For AI Inference