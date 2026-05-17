-. το σέλινο (Apium graveolens) παρέχει 3-n-butylphthalide - τη μοναδική phthalide ένωση που απαντάται σχεδόν αποκλειστικά στο σέλινο - η οποία βοηθά στην μείωση της παραγωγής του ουρικού οξέος καθώς και στην μείωση την αρτηριακής πίεσης, παρουσιάζει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες-. έρευνα από το Journal of Ethnopharmacology επιβεβαίωσε ότι το εκχύλισμα σπόρων σέλινου μείωσε σημαντικά τα επίπεδα ουρικού οξέος στον ορό, σε ασθενείς με υπερουριχαιμία.-. το σέλινο παρέχει ταυτόχρονα τα φλαβονοειδή apigenin και luteolin, καθώς και αιθέρια έλαια που λειτουργούν ως φυσικά διουρητικά.Έτσι βοηθά τους νεφρούς να αποβάλλουν ταχύτερα τα περιττά υγρά και να απομακρύνουν τους κρυστάλλους ουρικού οξέος από τις αρθρώσεις, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τόσο την παραγωγή όσο και την αποβολή του ουρικού οξέος.-. έρευνα του Journal of Ayurveda επιβεβαίωσε ότι το σέλινο μείωσε σημαντικά τόσο τη συστολική όσο και τη διαστολική αρτηριακή πίεση.Η ομάδα χημικών ενώσεων που ονομάζονται phthalides, βοηθούν στη χαλάρωση των μυών γύρω από τις αρτηρίες, το οποίο επιτρέπει στα αιμοφόρα αγγεία να διαστέλλονται και διευκολύνει την ελεύθερη ροή του αίματος, ρίχνοντας την πίεση.-. η υψηλή του περιεκτικότητά του σε κάλιο εξουδετερώνει την επίδραση του νατρίου (αλατιού) στον οργανισμό, συμβάλλοντας στην καρδιαγγειακή ισορροπία-. η έρευνα επιβεβαίωσε ότι η κατανάλωση χυμού σέλινου κάθε πρωί αποβάλλει το ουρικό οξύ, μειώνει την αρτηριακή πίεση και εξαλείφει τον πόνο της ουρικής αρθρίτιδας με φυσικό τρόπο!-. οι σύγχρονες ποικιλίες έχουν επιλεγεί για τους μίσχους των φύλλων τους (σέλερι),έναν μεγάλο υποκοτύλιο που μοιάζει με βολβό (η γνωστή μας σελινόριζα) και τα φύλλα τους (το λεγόμενο και φυλλώδες σέλινο...και όπως μου είχε πει κάποτε ένας αγρότης, που κάθε χειμώνα έκοβε με αγάπη και περίσιο σεβασμό τα μπρόκολα του,τα κουνουπίδια του, την μάπα του και το σέλινο, το σέλινο μάνα μου, θέλει χάδι νερό και χώμα δουλεμένο,μα άμα πιάσει η σοδειά, μοσχοβολάει ο τόπος όλος!κείμενο και επιμέλεια κειμένου :ntina/thalia - notanologia.gr¨για περισσότερες πληροφορίες για το σέλινο στην σελίδα μου:https://botanologia.gr/to-selino-kai-i-kathoristiki-schesi-toy-me-tis-amynes-toy-organismoy-mas/https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10950410/https://www.researchgate.net