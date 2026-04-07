





Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 16.7%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Buongiorno» με 10.5%, ενώ πιο πίσω κινήθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 8.0%.

Ακολούθησε το «Το Πρωινό» με 7.6%, ενώ το «Breakfast@Star» σημείωσε 5.7%.

Σε χαμηλά επίπεδα βρέθηκε το «10 Παντού» με 3.7%, ενώ στο τέλος της κατάταξης παρέμεινε το «Πρωίαν σε είδον» με μόλις 1.4%.

