Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει αρκετή αίσθηση τις τελευταίες ώρες! Πρόκειται για το reference design (μοντέλο αναφοράς) της Intel για τη νέα σειρά επεξεργαστών Wildcat Lake (Core Series 3), και η αλήθεια είναι ότι η Intel φαίνεται να «σηκώνει το γάντι» απέναντι στο MacBook Neo της Apple.

Εδώ είναι οι λεπτομέρειες για αυτό το «αθόρυβο» θηρίο:

Τα highlights του Wildcat Lake Laptop

Fanless στα 11W: Η Intel κατάφερε να ρυθμίσει το PL1 (Power Limit 1) στα 11W, επιτρέποντας στο laptop να λειτουργεί χωρίς ανεμιστήρες, προσφέροντας απόλυτη ησυχία χωρίς να θυσιάζει την αισθητική (διατηρώντας το slim προφίλ).

Αλουμινένιο Σασί: Ξέχνα τα φθηνά πλαστικά που είχαμε συνηθίσει στην entry-level κατηγορία. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει premium αλουμινένια κατασκευή, στοχεύοντας κατευθείαν στον ανταγωνισμό με την Apple.

Υβριδική Αρχιτεκτονική: Φοράει 6 πυρήνες (2 ισχυρούς Cougar Cove και 4 ενεργειακά αποδοτικούς Darkmont), προσφέροντας μια εξαιρετική ισορροπία για καθημερινές εργασίες.

AI Ready: Παρά το ότι είναι «budget» επιλογή, περιλαμβάνει NPU με απόδοση 17 TOPS, αρκετή για τις βασικές AI λειτουργίες των Windows που έχουν γίνει πλέον απαραίτητες.

Γιατί είναι σημαντικό;

Η Intel προσπαθεί να αποδείξει ότι η αρχιτεκτονική 18A μπορεί να προσφέρει την πολυπόθητη "MacBook εμπειρία" (λεπτό, κρύο, μεταλλικό και αθόρυβο) σε πολύ πιο προσιτή τιμή. Μάλιστα, το reference μοντέλο εμφανίστηκε σε πολύ ιδιαίτερα χρώματα (όπως aqua marine και creamy white), δίνοντας μια πιο "lifestyle" αύρα.

Πώς σου φαίνεται αυτή η στροφή της Intel; Πιστεύεις ότι ένα fanless Windows laptop στα 11W μπορεί όντως να αντικαταστήσει ένα MacBook για την καθημερινή σου χρήση;

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.