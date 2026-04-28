2026-04-28 08:09:36
Φωτογραφία για TO ΦΡΕΣΚΟ laptop ΜΕ Intel Wildcat Lake ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΑ 11W ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΙ ΤΙΜΗ;

 



Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει αρκετή αίσθηση τις τελευταίες ώρες! Πρόκειται για το reference design (μοντέλο αναφοράς) της Intel για τη νέα σειρά επεξεργαστών Wildcat Lake (Core Series 3), και η αλήθεια είναι ότι η Intel φαίνεται να «σηκώνει το γάντι» απέναντι στο MacBook Neo της Apple.

Εδώ είναι οι λεπτομέρειες για αυτό το «αθόρυβο» θηρίο:

Τα highlights του Wildcat Lake Laptop

Fanless στα 11W: Η Intel κατάφερε να ρυθμίσει το PL1 (Power Limit 1) στα 11W, επιτρέποντας στο laptop να λειτουργεί χωρίς ανεμιστήρες, προσφέροντας απόλυτη ησυχία χωρίς να θυσιάζει την αισθητική (διατηρώντας το slim προφίλ).

Αλουμινένιο Σασί: Ξέχνα τα φθηνά πλαστικά που είχαμε συνηθίσει στην entry-level κατηγορία. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει premium αλουμινένια κατασκευή, στοχεύοντας κατευθείαν στον ανταγωνισμό με την Apple.

Υβριδική Αρχιτεκτονική: Φοράει 6 πυρήνες (2 ισχυρούς Cougar Cove και 4 ενεργειακά αποδοτικούς Darkmont), προσφέροντας μια εξαιρετική ισορροπία για καθημερινές εργασίες.

AI Ready: Παρά το ότι είναι «budget» επιλογή, περιλαμβάνει NPU με απόδοση 17 TOPS, αρκετή για τις βασικές AI λειτουργίες των Windows που έχουν γίνει πλέον απαραίτητες.

Γιατί είναι σημαντικό;

Η Intel προσπαθεί να αποδείξει ότι η αρχιτεκτονική 18A μπορεί να προσφέρει την πολυπόθητη "MacBook εμπειρία" (λεπτό, κρύο, μεταλλικό και αθόρυβο) σε πολύ πιο προσιτή τιμή. Μάλιστα, το reference μοντέλο εμφανίστηκε σε πολύ ιδιαίτερα χρώματα (όπως aqua marine και creamy white), δίνοντας μια πιο "lifestyle" αύρα.

Πώς σου φαίνεται αυτή η στροφή της Intel; Πιστεύεις ότι ένα fanless Windows laptop στα 11W μπορεί όντως να αντικαταστήσει ένα MacBook για την καθημερινή σου χρήση;



Στους 14 οι νεκροί και 84 οι τραυματίες από την σύγκρουση τρένων στην Ινδονησία.
INRAIL: Ο σιδηρόδρομος της Τουρκίας που θα αναδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εμπορικές οδούς.
Intel Nova Lake:288MB Cache ΜΕ 96MB ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ AMD Ryzen 9 9950X3D2
Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ AI ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ AMD, Intel, Arm ΚΑΙ Nvidia
Η Intel ΠΡΩΤΟΠΟΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΛΕΠΤΟΤΕΡΟ GaN chiplet ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ: 19 μm, integrated logic ΣΤΑ 300 GHz
Η Intel ΕΡΙΞΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ Core Series 3 “Wildcat Lake” CPU ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥΣ PC
Sleep Ή ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ LAPTOP ΣΟΥ
Πρόσω ολοταχώς για την επέκταση της Καλαμαριάς – Κλείνει το Μετρό για 15 μέρες στο τέλος Μαΐου.
Συντάξεις: Τα 3 συν 1 «δώρα» της κυβέρνησης στους συνταξιούχους.
Αυστριακοί Σιδηρόδρομοι: Παρουσίαση της καμπάνιας «Ενωμένοι από τη Μουσική» για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026.
Σύγκρουση τρένων στην Ινδονησία: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες.
Σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, προκαλεί φόβους για θύματα. Βίντεο
