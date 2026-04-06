2026-04-06 09:38:31
Φωτογραφία για Επιστρέφει το «Κωνσταντίνου και Ελένης»; Η αποκάλυψη του Χάρης Ρώμας για μίνι σειρά



Το ενδεχόμενο επιστροφής της αγαπημένης σειράς Κωνσταντίνου και Ελένης φέρνει στο προσκήνιο ο Χάρης Ρώμας, αποκαλύπτοντας πως υπάρχει ήδη σκέψη για τη δημιουργία μιας μίνι σειράς.

Η κλασική κωμωδία, που προβλήθηκε για δύο σεζόν και συνεχίζει να παίζεται ασταμάτητα σε επανάληψη από τον ANT1 εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, παραμένει μία από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες της ελληνικής τηλεόρασης.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο δημιουργός της σειράς ανέφερε πως το project βρίσκεται ακόμη σε επίπεδο ιδέας, τονίζοντας ωστόσο ότι το κόστος παραγωγής είναι ιδιαίτερα υψηλό. Παρ’ όλα αυτά, δεν έκρυψε πως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από το κοινό να δει ξανά τους εμβληματικούς χαρακτήρες.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, αν τελικά προχωρήσει η μίνι σειρά, θα επικεντρώνεται στη συνάντηση της Ελένης Βλαχάκη και του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού σε μεγαλύτερη ηλικία, δίνοντας μια νέα, σύγχρονη ματιά στη σχέση τους.

Το αν το σχέδιο θα υλοποιηθεί μένει να φανεί, όμως μόνο η ιδέα έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους φανατικούς της σειράς.



Πηγή: tvnea.com
Αποστολή Artemis II: Η στιγμή που άνθρωποι είδαν τη Σελήνη από την σκοτεινή αθεάτη πλευρά – Βίντεο και φωτό
Δίκη για τα Τέμπη: Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία των νομιμοποιήσεων.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
DDR5 RAM: ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ TurboQuant από τη Google
DDR5 RAM: ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ TurboQuant από τη Google
«Σούπερ Ήρωες»: Λίγα λόγια για τη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1
«Σούπερ Ήρωες»: Λίγα λόγια για τη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1
Κάνει πίσω ο Alpha σε σειρά που εξασφάλισε και σημαντική οικονομική ενίσχυση
Κάνει πίσω ο Alpha σε σειρά που εξασφάλισε και σημαντική οικονομική ενίσχυση
Alpha: Νέα μίνι σειρά με Κυριακίδη – Το «Κενά μνήμης» παίρνει το πράσινο φως
Alpha: Νέα μίνι σειρά με Κυριακίδη – Το «Κενά μνήμης» παίρνει το πράσινο φως
MEGA: Στοίχημα 4 εκατ. ευρώ με τον Λάκη Λαζόπουλο στη νέα κωμική σειρά «17 βαλίτσες και μία μαύρη»
MEGA: Στοίχημα 4 εκατ. ευρώ με τον Λάκη Λαζόπουλο στη νέα κωμική σειρά «17 βαλίτσες και μία μαύρη»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κβαντική Φυσική στο Λύκειο: Διδακτικά Ερωτήματα & Ανοιχτή Συζήτηση με τον Στέφανο Τραχανά
Κβαντική Φυσική στο Λύκειο: Διδακτικά Ερωτήματα & Ανοιχτή Συζήτηση με τον Στέφανο Τραχανά
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΟΥΠΕΡ stacked GDDR7 ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ AI accelerators-ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΟΥΠΕΡ stacked GDDR7 ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ AI accelerators-ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη - Τι προβλέπει η νέα διάταξη της προέδρου.
Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη - Τι προβλέπει η νέα διάταξη της προέδρου.
Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Διακοπτού χαιρετίζει το φόρουμ και ζητά δεσμεύσεις για τον Οδοντωτό.
Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Διακοπτού χαιρετίζει το φόρουμ και ζητά δεσμεύσεις για τον Οδοντωτό.
«Η Μύτη του Διαβόλου»: Το πιο τρομακτικό ταξίδι με τρένο στη Γη. Βίντεο.
«Η Μύτη του Διαβόλου»: Το πιο τρομακτικό ταξίδι με τρένο στη Γη. Βίντεο.