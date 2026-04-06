





Το ενδεχόμενο επιστροφής της αγαπημένης σειράς Κωνσταντίνου και Ελένης φέρνει στο προσκήνιο ο Χάρης Ρώμας, αποκαλύπτοντας πως υπάρχει ήδη σκέψη για τη δημιουργία μιας μίνι σειράς.

Η κλασική κωμωδία, που προβλήθηκε για δύο σεζόν και συνεχίζει να παίζεται ασταμάτητα σε επανάληψη από τον ANT1 εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, παραμένει μία από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες της ελληνικής τηλεόρασης.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο δημιουργός της σειράς ανέφερε πως το project βρίσκεται ακόμη σε επίπεδο ιδέας, τονίζοντας ωστόσο ότι το κόστος παραγωγής είναι ιδιαίτερα υψηλό. Παρ’ όλα αυτά, δεν έκρυψε πως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από το κοινό να δει ξανά τους εμβληματικούς χαρακτήρες.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, αν τελικά προχωρήσει η μίνι σειρά, θα επικεντρώνεται στη συνάντηση της Ελένης Βλαχάκη και του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού σε μεγαλύτερη ηλικία, δίνοντας μια νέα, σύγχρονη ματιά στη σχέση τους.

Το αν το σχέδιο θα υλοποιηθεί μένει να φανεί, όμως μόνο η ιδέα έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους φανατικούς της σειράς.

Πηγή: tvnea.com