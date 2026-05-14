2026-05-14 09:52:29
Φωτογραφία για Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega» – Σταθερή δύναμη το «Happy Day»

   

Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία σημείωσε ισχυρό 19.0% στο δυναμικό κοινό.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha XIII» με 17.5%, συνεχίζοντας τις υψηλές επιδόσεις του στη ζώνη.

Η «Ώρα Ελλάδος» κατέγραψε 12.1%, ενώ το «Σήμερα» σημείωσε 9.5%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Καλημέρα Ελλάδα» και το «Νωρίς - Νωρίς», τα οποία κατέγραψαν από 4.6%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής ενημερωτικής μάχης.



Πηγή: tvnea.com
