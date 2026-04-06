Σε μια σημαντική αλλαγή προχωρά η Lilly στη συσκευή χορήγησης Mounjaro KwikPen®, σε μια εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα την πρακτική που είχε επικρατήσει γύρω από τη λεγόμενη “golden dose”.

Όπως ενημέρωσε η εταιρεία τους επαγγελματίες υγείας, οι νέες πένες Mounjaro που θα κυκλοφορήσουν θα διαθέτουν τροποποιημένη συσκευή χορήγησης, με στόχο —όπως αναφέρει— τη βελτίωση της σαφήνειας και τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των δόσεων.

Η αλλαγή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Mounjaro χρησιμοποιείται πλέον ευρέως και στη χώρα μας, ειδικά και από ασθενείς που το λαμβάνουν στο πλαίσιο του προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας.

Τι αλλάζει στη νέα πένα

Σύμφωνα με τη Lilly, η τροποποιημένη Mounjaro KwikPen® λειτουργεί με...

... τον ίδιο τρόπο όπως η αρχική, όμως φέρει ορισμένες οπτικές και δομικές αλλαγές.

Η βασική διαφοροποίηση είναι ότι έχει προστεθεί ένα νέο εσωτερικό εξάρτημα πίσω από το έμβολο, το οποίο επεκτείνει το μήκος του.







Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι:

• το έμβολο βρίσκεται χαμηλότερα μέσα στο φυσίγγιο όταν η πένα είναι αχρησιμοποίητη



• μετά την ολοκλήρωση των 4 σταθερών δόσεων, το έμβολο φτάνει πολύ κοντά στο κάτω μέρος, ώστε να φαίνεται πολύ πιο καθαρά ότι η πένα έχει ολοκληρώσει τη χρήση της και πρέπει να απορριφθεί







Η εταιρεία υπογραμμίζει επίσης ότι οι γραμμές στο φυσίγγιο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως δείκτες δόσης.

Τι σημαίνει αυτό για την “golden dose”

Μέχρι σήμερα ήταν γνωστό ότι αρκετοί χρήστες προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν και το εναπομείναν υγρό μετά τις 4 επίσημες δόσεις της πένας, μιλώντας για μια άτυπη ή “ανεπίσημη” 5η δόση, τη γνωστή golden dose.

Αυτό γινόταν συνήθως είτε με μεγαλύτερη πίεση στη συσκευή είτε με άντληση του υπολειπόμενου φαρμάκου με σύριγγα ινσουλίνης.

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ξεκάθαρα ότι αυτή δεν ήταν εγκεκριμένη χρήση της πένας.



Με τη νέα τροποποίηση, η Lilly φαίνεται ουσιαστικά να θέλει να κλείσει ακόμη περισσότερο αυτό το “παράθυρο”, κάνοντας σαφές ότι μετά την 4η δόση η πένα είναι για απόρριψη, ακόμη κι αν παραμένει μικρή ποσότητα υγρού στο φυσίγγιο.

Προσοχή: η αλλαγή αφορά τις νέες πένες που θα κυκλοφορήσουν

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να διευκρινιστεί ότι η ενημέρωση της εταιρείας αφορά τις νέες τροποποιημένες πένες που θα διατεθούν στην αγορά από εδώ και στο εξής.

Αυτό σημαίνει ότι τυχόν παλαιό στοκ που ήδη κυκλοφορεί ή βρίσκεται σε φαρμακεία και ασθενείς θα συνεχίσει να αντιστοιχεί στην προηγούμενη μορφή της πένας, δηλαδή στο έως τώρα γνωστό καθεστώς.

Με άλλα λόγια, για ένα διάστημα είναι πιθανό να συνυπάρχουν στην αγορά παλαιές και νέες συσκευές, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη σωστή ενημέρωση κατά τη χορήγηση.

Απαραίτητη διευκρίνηση:

Το Mounjaro είναι φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.







