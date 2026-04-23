2026-04-23 21:42:14
Φωτογραφία για Άδωνις Γεωργιάδης: Θα συνεχιστεί η δωρεάν αγωγή για την παχυσαρκία σε όσους μειώσουν τον BMI έως τον Ιούνιο



Νέες δηλώσεις για το πρόγραμμα δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής κατά της παχυσαρκίας έκανε σήμερα, 23 Απριλίου 2026, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοινώνοντας ότι θα υπάρξει συνέχιση της δωρεάν αγωγής και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης τον Ιούνιο, αλλά μόνο για συγκεκριμένους ωφελούμενους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όσοι μέχρι και τον Ιούνιο έχουν διαπιστωμένα μειώσει τον Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI), θα μπορούν, ως επιβράβευση, να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη δωρεάν φαρμακευτική αγωγή που βοηθά στην απώλεια βάρους. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε πως «το θέμα είναι τα χρήματα που ξοδεύει το κράτος να πιάνουν τόπο».

Η σημερινή τοποθέτηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ουσιαστικά προαναγγέλλει ότι το...



... πρόγραμμα δεν θα σταματήσει οριζόντια για όλους με το τέλος της τρέχουσας χρηματοδότησης, αλλά θα συνδεθεί με μετρήσιμο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Με απλά λόγια, η συνέχιση της κάλυψης φαίνεται να συνδέεται πλέον με το αν ο ωφελούμενος έχει επιτύχει πραγματική μείωση του BMI μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Η σύνδεση αυτή είναι εύλογη και σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος, που είχε ως στόχο τη σταδιακή απώλεια βάρους, τη μακροχρόνια διαχείριση και την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών σε άτομα με ΔΜΣ άνω του 40 ή 37-40 με συννοσηρότητες.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα, όπως είχε παρουσιαστεί επίσημα από το Υπουργείο Υγείας, περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική επίσκεψη, διατροφική συμβουλευτική, συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής και επανεξέταση παρακολούθησης, στο πλαίσιο μιας συνολικής παρέμβασης για τη νοσογόνο παχυσαρκία.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα φανεί πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί στην πράξη η εξαγγελία αυτή, ποια θα είναι τα κριτήρια επιβεβαίωσης της μείωσης του BMI, αλλά και με ποιον τρόπο θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι και οι επαγγελματίες υγείας για τη συνέχεια του προγράμματος.

Πηγή : Υgeiamou.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κ. Κυρανάκης: 23 νέα τρένα το 2027, η γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη και οι πέντε επιπλέον δικλείδες ασφαλείας μέσα στο καλοκαίρι.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Α. Τζιτζικώστας από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Ενέκρινα ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 277 εκ. ευρώ για το οδικό και σιδηροδρομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης – Πυθίου, μήκους 68,3 χλμ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Άδωνις Γεωργιάδης στο 2ο ΣΦΕΕ Patient Think Tank Summit: Ειδικοί όροι και κίνητρα για την αποζημίωση νέων θεραπειών
Η ΕΕ προσφέρει 40.000 δωρεάν εισιτήρια τρένων.
Αναρτήθηκαν τα δικαιώματα Μαρτίου 2026 – Παχυσαρκία & Colon Test
«Dragons’ Den»: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές – Νέα πρόσωπα στους Dragons και γυρίσματα από Ιούνιο στον ΣΚΑΪ
Άδωνις Γεωργιάδης: Το πασχαλινό μήνυμά του για υγεία και ειρήνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Φ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ
Roberto Rinaudo, CEO της Hellenic Train στο φόρουμ των Δελφών: Η Hellenic Train επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου.
Χώρες που έχουν συνδεθεί με τα λουλούδια τους
Ο Δήμος Ξηρομέρου συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DRYAD. Στο Ξηρόμερο θα πραγματοποιηθεί η επίδειξη DR5 την Παρασκευή 24 Απριλίου.
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Μικρές αποστάσεις στην κορυφή – Μπροστά το Mega, κοντά Alpha
