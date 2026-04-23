Νέες δηλώσεις για το πρόγραμμα δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής κατά της παχυσαρκίας έκανε σήμερα, 23 Απριλίου 2026, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοινώνοντας ότι θα υπάρξει συνέχιση της δωρεάν αγωγής και μετά τη λήξη της χρηματοδότησης τον Ιούνιο, αλλά μόνο για συγκεκριμένους ωφελούμενους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όσοι μέχρι και τον Ιούνιο έχουν διαπιστωμένα μειώσει τον Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI), θα μπορούν, ως επιβράβευση, να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη δωρεάν φαρμακευτική αγωγή που βοηθά στην απώλεια βάρους. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε πως «το θέμα είναι τα χρήματα που ξοδεύει το κράτος να πιάνουν τόπο».

Η σημερινή τοποθέτηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ουσιαστικά προαναγγέλλει ότι το...

... πρόγραμμα δεν θα σταματήσει οριζόντια για όλους με το τέλος της τρέχουσας χρηματοδότησης, αλλά θα συνδεθεί με μετρήσιμο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Με απλά λόγια, η συνέχιση της κάλυψης φαίνεται να συνδέεται πλέον με το αν ο ωφελούμενος έχει επιτύχει πραγματική μείωση του BMI μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Η σύνδεση αυτή είναι εύλογη και σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος, που είχε ως στόχο τη σταδιακή απώλεια βάρους, τη μακροχρόνια διαχείριση και την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών σε άτομα με ΔΜΣ άνω του 40 ή 37-40 με συννοσηρότητες.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα, όπως είχε παρουσιαστεί επίσημα από το Υπουργείο Υγείας, περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική επίσκεψη, διατροφική συμβουλευτική, συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής και επανεξέταση παρακολούθησης, στο πλαίσιο μιας συνολικής παρέμβασης για τη νοσογόνο παχυσαρκία.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα φανεί πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί στην πράξη η εξαγγελία αυτή, ποια θα είναι τα κριτήρια επιβεβαίωσης της μείωσης του BMI, αλλά και με ποιον τρόπο θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι και οι επαγγελματίες υγείας για τη συνέχεια του προγράμματος.

