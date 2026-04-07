Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων σε όλη την Επικράτεια, ενόψει του Πάσχα, προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείο Υγείας. Όπως αναφέρει – μεταξύ άλλων – η πασχαλινή περίοδος χαρακτηρίζεται από αυξημένο υγειονομικό κίνδυνο, λόγω της σημαντικής αύξησης της ζήτησης αμνοεριφίων, αυγών, παραδοσιακών προϊόντων, ετοίμων γευμάτων και της εντατικοποίησης της εμπορικής και μεταφορικής δραστηριότητας. Οι συνθήκες αυτές επιβάλλουν αυξημένη ελεγκτική ετοιμότητα και συστηματική επιτήρηση της αγοράς.Στο πλαίσιο αυτό, οι υγειονομικοί έλεγχοι κατά την πασχαλινή περίοδο πρέπει να κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις και δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το επίπεδο δυνητικής επίπτωσης στη Δημόσια Υγεία. Πιο συγκεκριμένα:Στα ζαχαροπλαστεία, στα αρτοποιεία και στις παραγωγικές μονάδες στις οποίες γίνεται επεξεργασία πολλών και σύνθετων προϊόντων με υλικά ιδιαιτέρως ευαλλοίωτα όπως αβγά, γάλα, βούτυρο κ.λπ.Στις υπεραγορές τροφίμων.Στις επιχειρήσεις αποθήκευσης και διανομής τροφίμων και ποτών, οι οποίες λόγω των ημερών δέχονται μεγάλες ποσότητες τροφίμων προς αποθήκευση.Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, παρασκευής γευμάτων και διάθεσης αυτών είτε εντός των εν λόγω χώρων, είτε εκτός αυτών των χώρων (με διανομή ή απευθείας διάθεση στον καταναλωτή).Στα κρεοπωλεία.Στις πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα υγειονομικού χαρακτήρα στο περιβάλλον και στον καταναλωτή, από την τυχόν ανεξέ-λεγκτη διακίνηση και διάθεση σφάγιων ζώων.Στις μονάδες παραγωγής αβγών.Στα εργαστήρια παρασκευής γευμάτων (catering).Στα πρατήρια ζαχαροπλαστικής-άρτου και σε συναφείς επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης ευαλλοίωτων προιόντων.Στα ιχθυοπωλεία.Στις κάβες.Στους αυτόματους πωλητές τροφίμων και ποτών.Στους χώρους εστίασης εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων.Στους χώρους παρασκευής και διανομής γευμάτων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (κοινωνικά συσσίτια, δομές κ.λπ.).Στις υπαίθριες αγορές, στους εορταστικούς πάγκους και λοιπές προσωρινές εγκαταστάσεις διάθεσης τροφίμων που οργανώνονται προσωρινά λόγω των εορτών (street food, τροχήλατα οχήματα κ.λπ.).Στις υπαίθριες – λαϊκές αγορές, στα οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών κλπ.Στις εγκαταστάσεις των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, τρένων, αεροδρομίων και λιμένων (επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών , μαζικής εστίασης κ.λπ.).Στους χώρους αναψυχής, δημοσίων θεαμάτων (θέατρα, συναυλιακοί χώροι, κέντρα διασκέδασης κ.λπ.).Στα ξενοδοχεία και εν γένει σε όλα τα τουριστικά καταλύματα.Τέλος, λαμβανομένης υπόψη της διανυόμενης περιόδου της Σαρακοστής, κατά την οποία παρατηρείται σημαντική αύξηση της κατανάλωσης αλιευμάτων και συναφών προϊόντων, επιβάλλεται η εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων στα εν λόγω τρόφιμα, ιδίως δε σε οστρακοειδή, μαλακόστρακα και κεφαλόποδα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρως ευαλλοίωτα και υψηλού μικροβιολογικού κινδύνου.Πηγή : healthview