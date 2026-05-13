2026-05-13 10:49:48

O hanta ιός (hantavirus) έγινε γνωστός τελευταία από τη συρροή κρουσμάτων σε κρουαζιερόπλοιο που απέπλευσε από την Αργεντινή, όπου είναι ενδημικός, ιδιαίτερα το στέλεχος των Άνδεων που απομονώθηκε στη συγκεκριμένη έξαρση της νόσου, και προκάλεσε τουλάχιστον οκτώ κρούσματα και τρεις θανάτους.



«Είναι ένας ιός γνωστός από τον πόλεμο της Κορέας, όπου προκάλεσε αιμορραγικούς πυρετούς και πήρε το όνομά του από τον ποταμό Hantan, όπου απομονώθηκε. Ανήκει στην οικογένεια των Bunyaviridae και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (Hantavirus Pulmonary Syndrome – HPS) και το αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο (Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome – HFRS).



