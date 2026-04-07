





Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ» (επ. 2) με 19.6%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς.

Ακολούθησαν ο «Άγιος Έρωτας II» με 16.3%, το «MasterChef 10» με 13.8% και το «Να Μ’ Αγαπάς» (επ. 1) με 13.6%.

Κοντά κινήθηκε το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» με 11.3%, ενώ οι «Σούπερ Ήρωες» που έκαναν χθες πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 σημείωσαν 10.9%.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος» με 9.8%, το «Survivor» και το «Μία Νύχτα Μόνο» με 9.2%, ενώ η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» σημείωσε 8.0% και το «Grand Hotel» 7.3%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με 4.3% και η «Βίβλος: Ιακώβ» (Open) με 4.6%.

Στη late night ζώνη, πρώτο βρέθηκε το «The 2Night Show» με 11.6%, ενώ ακολούθησαν οι «11 Αυτοί, 11 Εμείς» με 3.6% και η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» με 2.7%.

