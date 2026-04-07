2026-04-07 11:06:45
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Μπροστά το «Deal» – Δυνατές επιδόσεις για «Live News» και «Οικογενειακές Ιστορίες»



Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Deal. IX» με 15.3%, με το «Live News» να ακολουθεί πολύ κοντά στο 15.0%.

Υψηλά κινήθηκαν και οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 12.9%, ενώ κοντά βρέθηκαν το «The Chase (E)» με 12.4% και ο «Τροχός της Τύχης (E)» με 12.3%.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Στούντιο 4» με 9.7%, ενώ το «Κωνσταντίνου και Ελένης (E)» σημείωσε 8.1% και το «Τρελός, Παλαβός και Βέγγος» (ΣΚΑΪ) 7.8%.

Ακολούθησαν το «Cash or Trash» με 6.4% και το «Κάτι Ψήνεται» με 6.1%, ενώ χαμηλότερα βρέθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.8% και το «Το Χούμε!» με 3.0%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
