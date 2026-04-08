2026-04-08 10:26:22

Νέα δεδομένα φέρνει τροπολογία που ψηφίστηκε στις 3 Απριλίου στη Βουλή. Ο προσωπικός γιατρός είναι πλέον απαραίτητος για την πρόσβαση στους γιατρούς ειδικοτήτων.



Ο προσωπικός γιατρός θα είναι πλέον βασικός κόμβος για την παραπομπή των πολιτών σε ιατρούς ειδικοτήτων, σύμφωνα με την τροπολογία που εντάχθηκε και ψηφίστηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο» και άλλες διατάξεις, στις 3 Απριλίου 2026.



Η ρύθμιση επαναβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο του προσωπικού γιατρού ως «πύλη εισόδου» στο σύστημα υγείας, καθώς η πρόσβαση σε ειδικούς ιατρούς συνδέεται πλέον άμεσα με την έκδοση παραπεμπτικού μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.



Ωστόσο, η ίδια τροπολογία εισάγει εξαιρέσεις για την κάλυψη πρακτικών δυσκολιών που έχουν ήδη καταγραφεί στην εφαρμογή του μέτρου, καθώς υπάρχουν πολίτες που ακόμη δεν έχουν προσωπικό γιατρό.







