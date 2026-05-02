2026-05-02 10:55:05
Φωτογραφία για ΦΥΚ πλατφόρμας: Δεν υποβάλλονται τώρα – Μετατίθενται για 1/6 μαζί με τη νέα πύλη ΚΜΕΣ



Μετά την ανακοίνωση του ΠΦΣ για τη μετάθεση λειτουργίας της νέας πύλης ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ για την 1η Ιουνίου 2026, αρκετοί συνάδελφοι ρωτούν τι θα γίνει με τα ΦΥΚ πλατφόρμας, δηλαδή τα ΦΥΚ της λεγόμενης «ατομικής διακίνησης».

Η απάντηση είναι απλή:



Αυτόν τον μήνα δεν καταθέτουμε ΦΥΚ πλατφόρμας για κανέναν μήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΦΣ, επειδή η εφαρμογή της υποβολής των ΦΥΚ πλατφόρμας συνδέεται με τη λειτουργία της νέας πύλης ΚΜΕΣ, η υποβολή τους μετατίθεται για την 1η Ιουνίου 2026.

Η μετάθεση αυτή αφορά όλους τους μήνες από τον Φεβρουάριο και μετά.

Με άλλα λόγια, τα ΦΥΚ πλατφόρμας που έχουν εκτελεστεί από 16/2 και μετά δεν θα υποβληθούν τώρα, αλλά θα υποβληθούν όταν ανοίξει η νέα πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ.

Επίσκεψη Κ. Μητσοτάκη στο πάρκο ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών στην Τρίπολη – Παραγωγή φαρμάκων για όλη την Ευρώπη
Επίσκεψη Κ. Μητσοτάκη στο πάρκο ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών στην Τρίπολη – Παραγωγή φαρμάκων για όλη την Ευρώπη
Μετακινεί το «Πάμε μια βόλτα;» μετά τα χαμηλά νούμερα...
Μετακινεί το «Πάμε μια βόλτα;» μετά τα χαμηλά νούμερα...
ΠΦΣ: Τελευταία παράταση της έναρξης λειτουργίας της νέας πύλης ΚΜΕΣ από 1ης Ιουνίου 2026
