Μετά την ανακοίνωση του ΠΦΣ για τη μετάθεση λειτουργίας της νέας πύλης ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ για την 1η Ιουνίου 2026, αρκετοί συνάδελφοι ρωτούν τι θα γίνει με τα ΦΥΚ πλατφόρμας, δηλαδή τα ΦΥΚ της λεγόμενης «ατομικής διακίνησης».

Η απάντηση είναι απλή:

Αυτόν τον μήνα δεν καταθέτουμε ΦΥΚ πλατφόρμας για κανέναν μήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΦΣ, επειδή η εφαρμογή της υποβολής των ΦΥΚ πλατφόρμας συνδέεται με τη λειτουργία της νέας πύλης ΚΜΕΣ, η υποβολή τους μετατίθεται για την 1η Ιουνίου 2026.

Η μετάθεση αυτή αφορά όλους τους μήνες από τον Φεβρουάριο και μετά.

Με άλλα λόγια, τα ΦΥΚ πλατφόρμας που έχουν εκτελεστεί από 16/2 και μετά δεν θα υποβληθούν τώρα, αλλά θα υποβληθούν όταν ανοίξει η νέα πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ.

