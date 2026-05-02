2026-05-02 10:55:05
Μετά την ανακοίνωση του ΠΦΣ για τη μετάθεση λειτουργίας της νέας πύλης ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ για την 1η Ιουνίου 2026, αρκετοί συνάδελφοι ρωτούν τι θα γίνει με τα ΦΥΚ πλατφόρμας, δηλαδή τα ΦΥΚ της λεγόμενης «ατομικής διακίνησης».
Η απάντηση είναι απλή:
Αυτόν τον μήνα δεν καταθέτουμε ΦΥΚ πλατφόρμας για κανέναν μήνα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΦΣ, επειδή η εφαρμογή της υποβολής των ΦΥΚ πλατφόρμας συνδέεται με τη λειτουργία της νέας πύλης ΚΜΕΣ, η υποβολή τους μετατίθεται για την 1η Ιουνίου 2026.
Η μετάθεση αυτή αφορά όλους τους μήνες από τον Φεβρουάριο και μετά.
Με άλλα λόγια, τα ΦΥΚ πλατφόρμας που έχουν εκτελεστεί από 16/2 και μετά δεν θα υποβληθούν τώρα, αλλά θα υποβληθούν όταν ανοίξει η νέα πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ.
farmakopoioi
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΜετακινεί το «Πάμε μια βόλτα;» μετά τα χαμηλά νούμερα...
