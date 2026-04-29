Στο πλαίσιο της μετάβασης στο νέο σύστημα ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ και της εγγραφής στο SSO, η Europharmacy προσφέρει τηλεφωνική υποστήριξη στους φαρμακοποιούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την διαδικασία εγγραφής.

Η εγγραφή στο SSO είναι απαραίτητη για τη σωστή υποβολή των συνταγών και την ομαλή λειτουργία των φαρμακείων με τη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα στην εγγραφή, οι συνάδελφοι που χρησιμοποιούν το λογισμικό της Europharmacy μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας θα είναι στη διάθεσή σας για να σας καθοδηγήσουν βήμα προς βήμα.

Μην ξεχνάτε: η εγγραφή πρέπει να...

... ολοκληρωθεί το συντομότερο, καθώς η υποβολή συνταγών ξεκινά με την αλλαγή του μήνα.







Η Europharmacy είναι εδώ για να σας υποστηρίξει σε κάθε βήμα της διαδικασίας!







Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 403 353-4





