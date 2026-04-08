2026-04-08 12:43:08
Φωτογραφία για «Νύχτα εκτός ρυθμού»: Μ. Σάββατο στις 00:10 Νίκος Μακρόπουλος στον ΑΝΤ1
Ο Νίκος Μακρόπουλος το Μ. Σάββατο στις 00:10 στον ΑΝΤ1 θα μας χαρίσει μία μοναδική

«Νύχτα εκτός ρυθμού» και θα γιορτάσουμε το βράδυ της Ανάστασης με όλες τις μεγάλες

επιτυχίες του αγαπημένου τραγουδιστή.

Το 2 ο Exclusive Live Event «Νύχτα εκτός ρυθμού» του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 πραγματοποιήθηκε

στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» με παρουσιαστή τον Θοδωρή Μαραντίνη, ο

οποίος με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο υποδέχτηκε στη σκηνή τον Νίκο Μακρόπουλο.

Ο λαϊκός ερμηνευτής ξεσήκωσε από την πρώτη στιγμή το κοινό του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 με

αγαπημένες διαχρονικές επιτυχίες όπως «Σε θέλω παράφορα» και «Έχω έρωτα μαζί σου»,

κορυφώνοντας την εμφάνισή του με το «Τι κάναμε;». Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο

Νίκος Μακρόπουλος ερμήνευσε τραγούδια της Χάρις Αλεξίου, του Νότη Σφακιανάκη και

του Βασίλη Καρρά δίνοντας το δικό του ξεχωριστό στίγμα. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς


αποτέλεσε το ντουέτο του με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο «Λένε για μένα» των Πυξ Λαξ. Η

βραδιά πλαισιώθηκε από μοναδικά acts και δόσεις χιούμορ από τον stand up comedian

Θωμά Ζάμπρα.

Η «Νύχτα εκτός ρυθμού» θα συνεχίσει να μας χαρίζει αξέχαστες βραδιές με μοναδικές

μουσικές εμπειρίες γεμάτες ΡΥΘΜΟ, φέρνοντας στη σκηνή αγαπημένους καλλιτέχνες της

ελληνικής μουσικής σκηνής.

«ΝΥΧΤΑ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΟΥ» με τον Νίκο Μακρόπουλο - Μ. Σάββατο 11 Απριλίου στις 00:10

στον ΑΝΤ1.

Γιώργος Λιάγκας: «Ο Μάρκος Σεφερλής είναι πολύ επιτυχημένος, απλά δε χρειάζεται να λέει ο ίδιος πόσο καλά πάει»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (7/4/2026)
Εκτός έδρας νίκη για την Α.Ε Αλυζίας με 1 - 2 με τον Ασαλάγητο Αγρινίου. Απόκρουση πέναλτι στις καθυστερήσεις για τον Ανδρέα Γιαννείο, που έδωσε την άνοδο στη Β' κατηγορία από σήμερα (video και φωτογραφίες).
Φορτηγό συγκρούστηκε με επιβατικό τρένο στην περιοχή του Χάρκοβο, βγήκαν εκτός τροχιάς τα βαγόνια.
«Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» στον ΑΝΤ1 και αυτό το Πάσχα - Πότε θα παίζει;
«Your Face Sounds Familiar»: Αυτή ειναι η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το show
«Σούπερ Ήρωες»: Λίγα λόγια για τη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1
Hellenic Train : Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, λόγω πτώσης δέντρου .
Πρωτοβάθμια Φροντίδα: Ο προσωπικός γιατρός «πύλη εισόδου» για τους γιατρούς ειδικότητας
Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη δύο ατόμων που έκλεψαν καλώδια χαλκού από εργοτάξιο του ΟΣΕ.
Γραμμή 4 του μετρό: Νέος ορίζοντας ολοκλήρωσης το 2032 - Η προσφυγή που διεκδικεί 57 εκατ. ευρώ από κατασκευαστικές.
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Μαΐου 2026.
