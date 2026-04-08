Ο Νίκος Μακρόπουλος το Μ. Σάββατο στις 00:10 στον ΑΝΤ1 θα μας χαρίσει μία μοναδική«Νύχτα εκτός ρυθμού» και θα γιορτάσουμε το βράδυ της Ανάστασης με όλες τις μεγάλεςεπιτυχίες του αγαπημένου τραγουδιστή.Το 2 ο Exclusive Live Event «Νύχτα εκτός ρυθμού» του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 πραγματοποιήθηκεστο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» με παρουσιαστή τον Θοδωρή Μαραντίνη, οοποίος με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο υποδέχτηκε στη σκηνή τον Νίκο Μακρόπουλο.Ο λαϊκός ερμηνευτής ξεσήκωσε από την πρώτη στιγμή το κοινό του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 μεαγαπημένες διαχρονικές επιτυχίες όπως «Σε θέλω παράφορα» και «Έχω έρωτα μαζί σου»,κορυφώνοντας την εμφάνισή του με το «Τι κάναμε;». Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οΝίκος Μακρόπουλος ερμήνευσε τραγούδια της Χάρις Αλεξίου, του Νότη Σφακιανάκη καιτου Βασίλη Καρρά δίνοντας το δικό του ξεχωριστό στίγμα. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάςαποτέλεσε το ντουέτο του με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο «Λένε για μένα» των Πυξ Λαξ. Ηβραδιά πλαισιώθηκε από μοναδικά acts και δόσεις χιούμορ από τον stand up comedianΘωμά Ζάμπρα.Η «Νύχτα εκτός ρυθμού» θα συνεχίσει να μας χαρίζει αξέχαστες βραδιές με μοναδικέςμουσικές εμπειρίες γεμάτες ΡΥΘΜΟ, φέρνοντας στη σκηνή αγαπημένους καλλιτέχνες τηςελληνικής μουσικής σκηνής.«ΝΥΧΤΑ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΟΥ» με τον Νίκο Μακρόπουλο - Μ. Σάββατο 11 Απριλίου στις 00:10στον ΑΝΤ1.Πηγή: tvnea.com