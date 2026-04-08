Δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» παραχώρησε ο Μάρκος Σεφερλής, μιλώντας για τη μακρόχρονη συνεργασία του με το MEGA, αλλά και για τα νέα επαγγελματικά του σχέδια. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας πήρε τον λόγο, θέλοντας να σχολιάσει συγκεκριμένα τον γνωστό ηθοποιό.

Ο Μάρκος Σεφερλής ανέφερε αρχικά: «Δεκαπέντε χρόνια παραστάσεις ναι, είναι πολλά. Τέλεια, ιδανικά είναι ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω. Δεκαπέντε χρόνια παραστάσεις μου, ήδη υπάρχουσες, θα παίζονται στο Mega και άρα ό,τι από δω και πέρα δημιουργήσω, θα παίζεται αποκλειστικά στο Mega. Και τα νούμερα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ τον κόσμο που με στηρίζει, με αγαπάει μετά από τόσα χρόνια και βλέπει τις παραστάσεις μου συνέχεια και συνέχεια… ξανά, ξανά και ξανά»!Για το αν θα κάνει κάτι καινούριο στην τηλεόραση, ο Μάρκος Σεφερλής αποκάλυψε: «Συζητάμε διάφορα πράγματα. Γιατί όχι, γιατί όχι; Εντάξει, το Mega προηγείται έτσι κι αλλιώς, ε… υπάρχουν ιδέες πολλές. Απλά ήτανε και μια ευκαιρία να ξεκουραστώ λίγο από την τηλεόραση, γιατί πολλά χρόνια κάνω καθημερινά τηλεόραση και θέατρο. Ήταν μια ευκαιρία να απολαύσω στιγμές με τον γιο μου, να δούμε αγώνες, τον Ολυμπιακό, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό… Σίγουρα αυτή την περίοδο είμαι πολύ καλύτερα με την έννοια ότι κάνω το θέατρό μου, δύο διαφορετικές παραστάσεις πάνε πολύ καλά, αλλά έχω χρόνο να περάσω με το παιδί μου, να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν από κοινού, και να ετοιμάσω πράγματα για τον χειμώνα. Τηλεοπτικά, εννοώ».Με την ολοκλήρωση του βίντεο, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Θέλω να απευθύνω ένα προσωπικό μήνυμα στον Μάρκο Σεφερλή, ο οποίος κάποια στιγμή έβαλε πάρα πολύ εναντίον μου, επειδή ο άνθρωπος δεν κατάλαβε ποτέ τι είπα υπέρ του και όχι εναντίον του», και στη συνέχεια εξήγησε:«Ήμουν ο άνθρωπος που μίλησα πιο πολύ υπέρ του, για τον Σεφερλή, απ’ όλους όσους ήταν γύρω του! Απλώς ο άνθρωπος το παρερμήνευσε ή του ‘λεγαν διάφορα πράγματα γύρω-γύρω. Εγώ τα ‘πα και στη γυναίκα του, την Έλενα Τσαβαλιά, που την είδα προχθές στα εγκαίνια του νέου μαγαζιού της Χριστίνας Παππά, και η Έλενα συμφώνησε μαζί μου. Λέει, “Ναι βρε Γιώργο, αλλά ξέρεις τον Μάρκο, του λένε λίγο…”. Στο πλαίσιο λοιπόν που ο Μάρκος το έβαλε, ας σταματήσει να μου κρατάει κακία, κι ας έρθει εδώ να κάνουμε μια ωραία συνέντευξη! Ανοιχτή.Πραγματικά τον εκτιμώ! Και θεωρώ ότι είναι καλό παιδί! Απλώς, αυτό που λέω είναι ότι δεν χρειάζεται ο ίδιος να λέει πόσο καλά πάει. Άσ’ το να το λένε τα νούμερα! Σε αυτό μόνο διαφωνώ μαζί του».Σχετικά με το τι θα έπρεπε να κάνει ο Μάρκος Σεφερλής στην τηλεόραση, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Δεν χρειάζεται… είναι λάθος, για μένα, ο Μάρκος να αναλώνεται… καθημερινά. Μεροδούλι, μεροφάι. Αφού έχει ένα ταλέντο! Να κάνει αυτή την κωμωδία, καλύτερα απ’ τον καθένα! Για ποιο λόγο τώρα να αναλώνεται να κάνει πρωινάδικα… απογευματινάδικα… εκπομπές μαγειρικής; Δεν το ‘χει ανάγκη.Αφού αυτό που κάνει… το να γελάει τόσο πολύ ο κόσμος μαζί του… στο θέατρο… είναι μοναδικό! Δεν υπάρχει λόγος να κάνει και κάτι άλλο! Αυτό το κάνει τέλεια! Και λεφτά βγάζει… Δεν έχει ανάγκη από λεφτά ο Μάρκος».Πηγή: tvnea.com