Παρά τα αλλεπάλληλα σενάρια που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα γύρω από το τηλεοπτικό της μέλλον, η Ζέτα Μακρυπούλια παραμένει σταθερά στο δυναμικό του ANT1 και για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, βάζοντας τέλος στις φήμες περί πιθανής αποχώρησης ή μετακίνησης.

Η παρουσιάστρια εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα του σταθμού, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να συνεχίζεται κανονικά, την ώρα που ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει στο παρασκήνιο. Στο επίκεντρο φυσικά βρίσκεται και το ιδιαίτερα επιτυχημένο Rouk Zouk, το οποίο όχι μόνο δεν ολοκληρώνει τον κύκλο του, αλλά ετοιμάζεται για ακόμη μία σεζόν στον αέρα του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι θα επιστρέψει ανανεωμένο, με παρεμβάσεις τόσο στην εικόνα όσο και στη συνολική αισθητική του format. Οι άνθρωποι της παραγωγής φέρονται να επεξεργάζονται αλλαγές στο σκηνικό, στα γραφικά και σε επιμέρους στοιχεία της ροής, ώστε το πρόγραμμα να αποκτήσει πιο φρέσκια τηλεοπτική ταυτότητα χωρίς να χάσει τον γνώριμο χαρακτήρα που το καθιέρωσε στο κοινό.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και η δημιουργία special επεισοδίων, τα οποία θα ενταχθούν στον νέο κύκλο με διαφορετική θεματολογία και ιδιαίτερες εκπλήξεις. Αυτό που προς το παρόν παραμένει ανοιχτό είναι η τελική απόφαση για τη ζώνη μετάδοσης του παιχνιδιού, καθώς στον ΑΝΤ1 εξετάζονται διαφορετικά σενάρια για το καθημερινό πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς.

Μάλιστα, όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα δεδομένα, το «Ρουκ Ζουκ» φαίνεται πως θα ξεκουραστεί τη θερινή περίοδο και, εκτός απροόπτου, δεν θα προβάλλεται σε καθημερινές επαναλήψεις μέσα στο καλοκαίρι, όπως συνέβαινε άλλες χρονιές. Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να “κλειδώσουν” το επόμενο διάστημα, ανάλογα και με τον συνολικό προγραμματισμό του σταθμού.

Σε κάθε περίπτωση, η παραμονή της Ζέτας Μακρυπούλια θεωρείται κομβική για τον σταθμό, αφού το “Ρουκ Ζουκ” εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο σταθερές επιλογές της ψυχαγωγικής ζώνης, διατηρώντας ισχυρή σχέση με το τηλεοπτικό κοινό έπειτα από πολλά χρόνια προβολής.

