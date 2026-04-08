Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Τράπεζα Eurobank, στο πλαίσιο της άριστης συνεργασίας της με τους φαρμακοποιούς, προχωρά για ακόμη μια χρονιά στην ανανέωση του Προγράμματος της Business Banking Φαρμακεία για το 2026.

Συνοπτικά, αναφέρουμε τα κάτωθι σημαντικά στοιχεία της προσφοράς της Τράπεζας:

Δωρεάν το πακέτο συναλλαγών «Advanced for Business» έως 31.12.26 με το οποίο παρέχονται: Έως 8 εισερχόμενα εμβάσματα εντός Ελλάδας κάθε μήνα, σε ευρώ, με χρήση IBAN και με ένδειξη SHAΈως 8 μεταφορές χρημάτων εντός Ελλάδας κάθε μήνα και πληρωμές πιστωτικών καρτών άλλων τραπεζών, μέσα από εναλλακτικά κανάλια, σε ευρώ, με χρήση IBAN και με ένδειξη SHAΈως 8 πληρωμές λογαριασμών κάθε μήνα, μέσα από εναλλακτικά κανάλια εκτός από τις πληρωμές που δεν έχουν έξοδα με βάση το τιμολόγιο εργασιών της Eurobank1 Μπλοκ επιταγών ανά μήνα 10 ή 25 φύλλων μέσω ebanking ή europhone banking (με βάση την πιστωτική πολιτική της Eurobank).Απεριόριστες Δωρεάν εισπράξεις έως 1.000€ την ημέρα, από τους πελάτες τους, μέσω Eurobank mobile app, με την υπηρεσία IRIS payments, IRIS Person to Professionals (P2Pro)Ένα δωρεάν τερματικό (ενσύρματο ή ασύρματο) με την προϋπόθεση ετήσιου τζίρου άνω των > 200 χ. (βάσει Ε3) και ενιαίο επιτόκιο 0,6% για κάρτες visa / master (εντός EOX), ανεξάρτητα από ποιο τραπεζικό ίδρυμα έχουν εκδοθεί (εντός Ευρώπης)Ευνοϊκή τιμολόγηση στην Υπηρεσία Διασύνδεσης Τερματικών POS – (NEO) Για το πρώτο έτος, το κόστος Υπηρεσίας Διασύνδεσης θα είναι μηδενικό.Από το δεύτερο έτος και μετά, για ετήσιο τζίρο > €20.000 ανά τερματικό, το κόστος Υπηρεσίας θα παραμένει μηδενικό, εφόσον επιτυγχάνεται ο στόχος.Σε διαφορετική περίπτωση, το ετήσιο κόστος της Υπηρεσίας θα ανέρχεται σε €39 πλέον ΦΠΑ. Υπηρεσία Pos Cash Advance με προνομιακό επιτόκιο (5,4% πλέον εισφοράς Ν.128 (0,6%). Το χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής χρηματοδότησης αποσβένεται σταδιακά από τις ημερήσιες συναλλαγές οι οποίες θα πραγματοποιoύνται μέσω του POS της EUROBANK. Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε πελάτες λοιπών τραπεζών, όπου απαιτείται η γνώση του 12μηνου τζίρου POS.Υπηρεσία All in one platform. H εφαρμογή που μετατρέπει το POS σε ταμειακή μηχανή. Δεχτείτε πληρωμές με μετρητά, IRIS ή/και κάρτα, με άμεση διασύνδεση με την πλατφόρμα MyData.Business Credit Mastercard με δωρεάν συνδρομή για 12 μήνες καλύπτοντας επαγγελματικές ανάγκες και παρέχοντας δυνατότητα άτοκων δόσεων και πρόγραμμα επιβράβευσης, για όσες αιτήσεις καταχωρηθούν έως 31/12/2026.Προσφέρεται έντοκος επαγγελματικός λογαριασμός όψεως με επιτόκιο 0,5%, υπό την προϋπόθεση πίστωσης νέων κεφαλαίων min ποσού 20.000,00€ (ισχύς μέχρι 31.12.2026).Χρηματοδοτικό προϊόν | Κεφάλαιο Κίνησης έναντι εισπράξεων ΕΟΠΥΥ (ποσό έως €50Κ) με τιμολόγηση: Eur 3M + 4,3% + εισφορά Ν.128 (0,6%) με την προϋπόθεση τήρησης στην Τράπεζα Eurobank του λογαριασμού πίστωσης των μη καταβληθέντων βεβαιωμένων οφειλών από τον ΕΟΠΥΥΧρηματοδοτικά εργαλεία και Αναπτυξιακά προγράμματα.Ολοκληρωμένες Λύσεις για τη διαχείριση της Μισθοδοσίας.

Οι φαρμακοποιοί μπορούν να απευθύνονται στην ειδική γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης στο EuroPhoneBanking 210-95.55.222

Σας επισυνάπτουμε την ανανεωμένη προσφορά Business Banking Φαρμακεία 2026.

Με Εκτίμηση ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

