2026-05-22 11:28:11
Φωτογραφία για Παρασκευή, 22/5/2026: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Επιστρατεύουμε από τον "θησαυρό" των γνώσεών μας αυτές που χρειάζονται, ώστε να συμπληρώσουμε το Φύλλο Εργασίας που μοιράστηκε στην τάξη (αν πρέπει, χρησιμοποιούμε και το υλικό της προηγούμενης ανάρτησης).

Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Ο Μεσοπόλεμος", πάντα με τη βοήθεια της σχετικής ανάρτησης. Το επόμενο 15λεπτο τεστ (της Τετάρτης) θα περιλαμβάνει τα κεφάλαια Ε5΄ και Ε6΄ και θα είναι το τελευταίο. Τέλος, κάνουμε τις εργασίες 10 και 11, στις σελίδες 35 και 36 του Τ.Ε..

Φυσική: Με τη συνδρομή της αντίστοιχης ανάρτησης, διαβάζουμε τη θεωρία, τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ4 "Πώς μετράμε τη δύναμη" και συμπληρώνουμε τις εργασίες 1 και 2 (σελίδες 174 έως και 176).

Σχολική ζωή: Τη Δευτέρα, 25/5, θα κάνουμε την εκδρομή μας στο Αθλητικό Camp "Άλμα", οπότε ερχόμαστε προετοιμασμένοι, με καπέλα, κολατσιό, μπόλικο δροσερό νερό, κατάλληλη ενδυμασία (και αλλαξιά για παν ενδεχόμενο), ώστε να το διασκεδάσουμε όσο γίνεται περισσότερο.

