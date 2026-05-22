Επιβεβαιώθηκε επίσημα από τον e-ΕΦΚΑ:Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο Θερινό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2026 ανοίγει το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 και ώρα 17:00 και θα παραμείνει διαθέσιμη έως 1 Ιουνίου 2026 και ώρα 23:59.

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου του e-ΕΦΚΑ, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων και συνταξιούχων για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026.

Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, τόσο τυπικής ανάπτυξης όσο και παιδιά με αναπηρία, και προβλέπει συνολικά 36.000 θέσεις φιλοξενίας.

Πώς γίνεται η συμμετοχή

Η συμμετοχή γίνεται με ηλεκτρονική επιταγή / voucher. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και, εφόσον εγκριθούν, λαμβάνουν την ηλεκτρονική επιταγή κατασκήνωσης.

Μέσω του voucher οι γονείς μπορούν να...

.... επιλέξουν κατασκηνωτική επιχείρηση από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα, καθώς και την επιθυμητή κατασκηνωτική περίοδο, ανάλογα πάντα με τη διαθεσιμότητα θέσεων.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων συγκεκριμένων ενταχθέντων φορέων, τομέων και κλάδων του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές διατάξεις.

Προσοχή: Το πρόγραμμα δεν αφορά όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται συγκεκριμένες κατηγορίες πρώην Ταμείων, μεταξύ των οποίων και το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, στοιχείο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους φαρμακοποιούς γονείς.Βασικές προϋποθέσεις Το παιδί να είναι ηλικίας 6 έως 16 ετών. Να υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα. Να μη λαμβάνεται αντίστοιχη παροχή από άλλον Φορέα για το 2026. Η αίτηση να υποβληθεί ηλεκτρονικά, με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet. Διάρκεια κατασκηνωτικής περιόδου

Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, η κατασκηνωτική περίοδος διαρκεί από 15 Ιουνίου 2026 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2026, με συνολικά πέντε κατασκηνωτικές περιόδους.

Για παιδιά με αναπηρία, η φιλοξενία μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 20 Σεπτεμβρίου 2026, με αντίστοιχες περιόδους φιλοξενίας και μία επιπλέον κατασκηνωτική περίοδο.

Πώς γίνεται η επιλογή

Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης, οι αιτήσεις μοριοδοτούνται αυτόματα με βάση την οικογενειακή κατάσταση, το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα και στοιχεία που αντλούνται από το τελευταίο εκκαθαριστικό της ΑΑΔΕ.

Χρήσιμη υπενθύμιση:Οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλό είναι να κινηθούν άμεσα, καθώς η προθεσμία είναι σύντομη και η ζήτηση αναμένεται αυξημένη.

e-ΕΦΚΑ – Δελτίο Τύπου: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026

