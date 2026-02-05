2026-02-05 07:32:06
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου και το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου (Τμήμα Αιμοδοσίας) οργανώνουν και σας καλούν να συμμετέχετε στην Απογευματινή Εθελοντική Αιμοδοσία,  την Δευτέρα 09/02/2026 και ώρα 15.30 - 20.30 στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου (στην περιοχή Συντριβάνι).....

            Λόγω αυξημένων αναγκών σε μία περίοδο με πολλά κρούσματα ιογενών λοιμώξεων, διοργανώνουμε ΕΚΤΑΚΤΗ Εθελοντική Αιμοδοσία και ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους Εθελοντές Αιμοδότες, καθώς και κάθε υγιή πολίτη, ηλικίας 18-65 ετών, έχοντας μαζί τους ταυτότητα και ΑΜΚΑ να αφιερώσουν 10 λεπτά από τον χρόνο τους  και να προσφέρουν το δώρο ζωής προς τον συνάνθρωπο!

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ ΜΕ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ!!!

 

            Παρακαλούνται οι Εθελοντές Αιμοδότες να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και ΑΜΚΑ.

 

            Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας για την απαράμιλλη στήριξή τους:

Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου,  FIRMA Επιγραφές, Αντίγραφο - Copy Center

 

