Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Σιδηροδρομικού Υλικού (UNIFE): Οι παγκόσμιοι αντίπαλοι θα κερδίσουν εάν η ΕΕ περικόψει το Ταμείο Έρευνας για τους Σιδηροδρόμους
2026-01-27 10:55:04
Η ευρωπαϊκή βιομηχανία σιδηροδρομικού υλικού μπορεί να διατηρήσει το πλεονέκτημα των γενεών της και την παγκόσμια ηγετική της θέση έναντι των προμηθευτών εκτός ΕΕ - αλλά μόνο εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ συνεχίσουν ένα ερευνητικό πρόγραμμα αιχμής για τους σιδηροδρόμους δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.Ο Γενικός Διευθυντής του UNIFE, Enno Wiebe, περιέγραψε σήμερα σε εκδήλωση του Rail Forum sidirodromikanea
