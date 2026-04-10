Ποιες τάσεις καταγράφονται στο εβδομαδιαίο επιδημιολογικό δελτίο του Οργανισμού, το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες.Πτωτική είναι η τάση στην κυκλοφορία των ιών του αναπνευστικού, αλλά τρεις ασθενείς με CoViD έχασαν τη ζωή τους κατά την εβδομάδα 30 Μαρτίου - 5 Απριλίου.Τα παραπάνω αναφέρονται στην εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες.Οι ειδικοί του Οργανισμού κατέγραψαν 34 νέες εισαγωγές σε νοσοκομεία ασθενών με CοViD και 46 με γρίπη, παρουσιάζοντας εκ νέου μείωση συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα.

30 Μαρτίου - 5 Απριλίου 2026

pharmateam

23 - 29 Μαρτίου 2026Νέοι θάνατοι ασθενών με CoViD3 2Διασωληνωμένοι με CoViD00 Νέες νοσηλείες ασθενών με CoViD3445 Εισαγωγές σε ΜΕΘ ασθενών με γρίπη21 Νέες νοσηλείες ασθενών με γρίπη 4656 Θάνατοι ασθενών με γρίπη 0 1ΛύματαΣε ότι αφορά το ιικό φορτίο στα λύματα σε CoViD και γρίπη, η τάση είναι και αυτή την φορά πτωτική σε όλη την Επικράτεια.Συστήνεται πάντως τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.Συστήνεται επίσης η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλό αερισμό των χώρων.Πηγή : iatronet