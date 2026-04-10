Είναι μια κοινή άποψη, πως οι εφαρμογές με εκατομμύρια κατεβάσματα και από πολύ γνωστές εταιρείες, είναι ασφαλείς και σέβονται τα προσωπικά μας δεδομένα. Όμως, κάτι τέτοιο δεν είναι απόλυτο και σε πάρα πολλές περιπτώσεις συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.

Το FBI εξέδωσε νέα προειδοποίηση, αναφέροντας πως μερικές από τις πιο διάσημες εφαρμογές στα smartphones μας, συλλέγουν αθόρυβα αρκετά παραπάνω προσωπικά δεδομένα από όσα θα θέλαμε να μοιραστούμε. Μάλιστα, αυτό δεν ισχύει για μια συγκεκριμένη χώρα, αλλά έχουμε μια παγκόσμια τάση.

Στην τελευταία ανακοίνωση του FBI, δεν κατονομάζονται συγκεκριμένες εφαρμογές, ούτε στοχοποιεί συγκεκριμένες εταιρείες

. Δείχνει όμως μια τάση, ιδιαίτερα στις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί σε χώρες που δεν έχουν την ίδια νομοθεσία με εμάς. Αυτές οι εφαρμογές πατάνε σε παραθυράκια άλλων νόμων και δεν ακολουθούν απαραίτητα τους κανόνες διασφάλισης της εθνικής ασφάλειας άλλων χωρών.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τις ΗΠΑ, που οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παραχωρούν προσωπικά δεδομένα χρηστών αν αυτά ζητηθούν από τις αρχές, ενώ όλες οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς να παραδίδουν στις αρχές ιστορικό περιήγησης, τοποθεσίας και τις συνομιλίες χρηστών. Στο παρελθόν μάλιστα, οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, έτρεχαν κώδικα στις υπηρεσίες της Google, της Meta, της Microsoft και της Apple, για την πλήρη παρακολούθηση των επικοινωνιών όλων των χρηστών. Στη συνέχεια όλα καταγράφονταν σε μια τεράστια βάση δεδομένων, σύμφωνα με το πρόγραμμα PRISM, που αποκάλυψε ο Edward Snowden.

Οι εφαρμογές αυτών των εταιρειών και χιλιάδων άλλων, αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών, χωρίς εκείνοι να έχουν ιδέα σε τι συμφωνούν. Η εφαρμογή του Facebook για παράδειγμα, αποκτά πρόσβαση σχεδόν σε όλη μας τη συσκευή. Από τον αποθηκευτικό χώρο, μέχρι τις κάμερες και τα μικρόφωνα.

Φυσικά, κανείς δε διαβάζει ούτε τους όρους και προϋποθέσεις μιας εφαρμογής, ενώ ελάχιστοι δίνουν βάση και στα δικαιώματα που ζητάει μια εφαρμογή. Με το που ανοίγουμε το Facebook για παράδειγμα, ζητάει πρόσβαση στις επαφές μας, για να μας βρει τα άτομα που έχουμε σε αυτές, στο Facebook. Οι περισσότεροι πατάνε να επιτρέπεται η πρόσβαση χωρίς δεύτερη σκέψη. Σύμφωνα με το FBI όμως, εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Μόλις μια εφαρμογή πάρα πρόσβαση σε μέρη της συσκευής μας, όπως οι επαφές, συνεχίζει να ελέγχει για αλλαγές. Στην περίπτωση των επαφών, τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν:

Η λίστα επαφών σαςΔιευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμοί τηλεφώνουΦυσικές διευθύνσειςΑναγνωριστικά συσκευών και αναγνωριστικά χρήστη

Από εκεί μια εφαρμογή (και ένα κράτος) μπορεί να δημιουργήσει ένα χάρτη για το ποιους γνωρίζουμε, πότε μιλήσαμε με αυτόν και με πόσους έχουμε επαφές.

Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μια καταχώρηση για κάθε άτομο το οποίο γνωρίζουμε, πόσο καλά το γνωρίζουμε και πολλές φορές ακόμα και τι έχουμε πει με αυτά τα άτομα μέσω μηνυμάτων. Το FBI αναφέρει την περίπτωση της Κίνας, όμως συνήθως αυτοί που έχουν κόλλημα με την παρακολούθηση των χρηστών, είναι οι ίδιοι οι Αμερικανοί και το έχουν δείξει πολλές φορές στο μέλλον.

Αυτό σημαίνει πως εφαρμογές που στην θεωρία είναι καθόλα νόμιμες, πρακτικά λειτουργούν σαν malware, συλλέγοντας πληροφορίες για εμάς και αποθηκεύοντάς τες σε κάποιον server της εταιρείας.

Μιλάμε για εφαρμογές που υπάρχουν σε όλα τα λειτουργικά συστήματα και δεν έχουν να κάνουμε με iOS ή Android. Για αυτό, πάντα θα πρέπει να προσέχουμε τα δικαιώματα που ζητάει μια εφαρμογή και να μην δίνουμε έγκριση με ελαφρά την καρδία.

Ελέγξτε τα δικαιώματα πριν από την εγκατάσταση (ναι, ελέγξτε τα στην πραγματικότητα)Αποφύγετε εφαρμογές που απαιτούν περιττή πρόσβαση.Περιορίστε τον συγχρονισμό επαφών εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο.Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου μετά την εγκατάσταση.Να είστε προσεκτικοί με εφαρμογές από άγνωστους προγραμματιστές.

Με τα smartphones να είναι πλέον προέκταση του χεριού μας, η προσοχή πρέπει να είναι μεγάλη. Καλώς ή κακώς, τα πάντα γύρω από εμάς βρίσκεται στο τηλέφωνό μας και αυτό ακούγεται πολύ Οργουελικό. Μπορεί να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και σε αρκετές περιπτώσεις πιο διασκεδαστική, όμως αν δεν προσέξουμε, μπορεί να παραχωρούμε δεδομένα σε εταιρείες και κράτη, που σίγουρα δε θα θέλαμε. Το FBI προσπαθεί να πείσει το κοινό να μην χρησιμοποιεί εφαρμογές τρίτων χωρών, όμως εδώ ισχύει το «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω».

