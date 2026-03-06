2026-03-06 11:42:28

Ποια είναι τα στοιχεία που καταγράφονται στο τελευταίο επιδημιολογικό δελτίο.



Σχετικά σταθεροί με μειωτική τάση παραμένουν οι επιδημιολογικοί δείκτες την εβδομάδα που πέρασε. Αν εξαιρέσουμε την αύξηση των θανάτων από γρίπη, οι υπόλοιποι δείκτες παραμένουν σταθεροί με μικρές αυξομειώσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν καταγράφηκαν νέοι θάνατοι ασθενών με CoViD.



Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία επιδημιολογικά στοιχεία της χθεσινής έκθεσης του ΕΟΔΥ που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από 23 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2026, η θετικότητα στην CoViD παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, την ίδια στιγμή που η γρίπη παρουσίασε μικρή αύξηση, ενώ ο συγκυτιακός ιός κατέγραψε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, την ίδια στιγμή που σημαντική μείωση καταγράφηκε και στη θετικότητα στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI.



