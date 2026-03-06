2026-03-06 11:42:28
Φωτογραφία για ΕΟΔΥ: 6 θάνατοι από γρίπη, κανένας με CoViD και μείωση RSV
Ποια είναι τα στοιχεία που καταγράφονται στο τελευταίο επιδημιολογικό δελτίο.

Σχετικά σταθεροί με μειωτική τάση παραμένουν οι επιδημιολογικοί δείκτες την εβδομάδα που πέρασε. Αν εξαιρέσουμε την αύξηση των θανάτων από γρίπη, οι υπόλοιποι δείκτες παραμένουν σταθεροί με μικρές αυξομειώσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν καταγράφηκαν νέοι θάνατοι ασθενών με CoViD.

Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία επιδημιολογικά στοιχεία της χθεσινής έκθεσης του ΕΟΔΥ που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από 23 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2026, η θετικότητα στην CoViD παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, την ίδια στιγμή που η γρίπη παρουσίασε μικρή αύξηση, ενώ ο συγκυτιακός ιός κατέγραψε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, την ίδια στιγμή που σημαντική μείωση καταγράφηκε και στη θετικότητα στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI.

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/3/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/3/2026)
Το «CINDERELA NIGHTS» κάνει σήμερα πρεμιέρα στο OPEN
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το «CINDERELA NIGHTS» κάνει σήμερα πρεμιέρα στο OPEN
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γρίπη: Ποια στελέχη του ιού αναμένεται να επικρατήσουν το 2026-2027 – Οι συστάσεις του ΠΟΥ για τα εμβόλια
Γρίπη: Ποια στελέχη του ιού αναμένεται να επικρατήσουν το 2026-2027 – Οι συστάσεις του ΠΟΥ για τα εμβόλια
ΕΜΑ: Έρχεται το πρώτο συνδυασμένο εμβόλιο mRNA για CoViD και γρίπη σε άτομα άνω των 50 ετών
ΕΜΑ: Έρχεται το πρώτο συνδυασμένο εμβόλιο mRNA για CoViD και γρίπη σε άτομα άνω των 50 ετών
ΕΟΔΥ: Υποχωρούν γρίπη, CoViD - Ανεβαίνει ο RSV - 6 νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα
ΕΟΔΥ: Υποχωρούν γρίπη, CoViD - Ανεβαίνει ο RSV - 6 νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα
Γρίπη: Ποια είναι τα καλύτερα τρόφιμα για να την αντιμετωπίσετε και ποια σας επιβαρύνουν
Γρίπη: Ποια είναι τα καλύτερα τρόφιμα για να την αντιμετωπίσετε και ποια σας επιβαρύνουν
ΕΟΔΥ: 3 νέοι θάνατοι ασθενών με γρίπη και 2 με CoViD
ΕΟΔΥ: 3 νέοι θάνατοι ασθενών με γρίπη και 2 με CoViD
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Εκτυπώσιμα αρχεία για την ενημέρωση των ασθενών για τη διαδικασία αίτησης στην πλατφόρμα των ΦΥΚ
Εκτυπώσιμα αρχεία για την ενημέρωση των ασθενών για τη διαδικασία αίτησης στην πλατφόρμα των ΦΥΚ
Καιρός Να Ξανασκεφτούμε Το Τρένο.
Καιρός Να Ξανασκεφτούμε Το Τρένο.
Σε ακρόαση, ΟΣΕ και Hellenic Train για τον Προαστιακό που μπήκε στη γραμμή του Μετρό
Σε ακρόαση, ΟΣΕ και Hellenic Train για τον Προαστιακό που μπήκε στη γραμμή του Μετρό
ΟΣΕ: «Μόνο 70 κιλά έχω κλέψει» – Η ατάκα Ρομά όταν τον έπιασαν να ξηλώνει καλώδια χαλκού
ΟΣΕ: «Μόνο 70 κιλά έχω κλέψει» – Η ατάκα Ρομά όταν τον έπιασαν να ξηλώνει καλώδια χαλκού
Επίσκεψη Χρίστου Δήμα στο Δήμο Κιλελέρ: Το καλοκαίρι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση Λάρισας- Βόλου.
Επίσκεψη Χρίστου Δήμα στο Δήμο Κιλελέρ: Το καλοκαίρι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση Λάρισας- Βόλου.