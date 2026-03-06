2026-03-06 10:58:54
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε αρχεία σε εκτυπώσιμη μορφή με οδηγίες για τους ασφαλισμένους – αναλυτικές και συνοπτικές – αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στην πλατφόρμα ΦΥΚ, για την παραλαβή των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα φαρμακεία μας.

Τα αρχεία αυτά έχουν επίσης αποσταλεί και στην Ένωση Ασθενών Ελλάδος με την οποία όπως είναι γνωστό  ο Π.Φ.Σ. έχει υπογράψει  Μνημόνιο Συνεργασίας για τη διαμόρφωση και τον προγραμματισμό κοινών δράσεων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Ένωση Ασθενών μετά από τηλεδιάσκεψη με το Προεδρείο του Π.Φ.Σ., δήλωσε την πρόθεσή της να συμβάλει στην άμεση και συνεχή ενημέρωση των ασθενών οι οποίοι εντάσσονται σταδιακά στην πλατφόρμα διάθεσης των ΦΥΚ, ανάλογα την θεραπευτική κατηγορία.

 

  

Με Εκτίμηση ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Βήματα εφαρμογής ΦΥΚ για ασφαλισμένο – συνοπτικά

Οδηγίες για ασθενείς – Αναλυτικά 

 

Farmakopoioi: Ολες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα πάντα στη βασική μας σελίδα «ΦΥΚ ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ»

 

 

