Πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ μελών ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο φορέων σε θέματα που αφορούν τη Δημόσια Υγεία, την ενημέρωση και εκπαίδευση ασθενών και φροντιστών καθώς και την ασφαλή και ορθολογική χρήση των φαρμάκων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που αναπτύχθηκε επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για την ανάπτυξη συντονισμένων δράσεων με επίκεντρο τον ασθενή, την διαχείριση της νόσου, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ενίσχυση της πρόληψης και της προαγωγής υγείας καθώς και την υποστήριξη της προσήλωσης στη φαρμακευτική αγωγή.

Συμφωνήθηκε η συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη συνδιοργάνωση στοχευμένων ενημερωτικών εκδηλώσεων και δράσεων με αφορμή Παγκόσμιες Ημέρες Υγείας καθώς και υποστήριξη κοινών δράσεων και Ημερίδων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, με στόχο την άμεση επικοινωνία με τους ασθενείς και τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, εξετάστηκε η διοργάνωση κοινών συνεδρίων με θεματολογία προσανατολισμένη στις ανάγκες των ασθενών και στη βελτίωση της παρεχόμενης

φροντίδας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών webinars και ενημερωτικών προγραμμάτων για ασθενείς και φροντιστές, τα οποία θα μπορούν να υλοποιούνται μέσω της πλατφόρμας του ΙΦΕΕ, τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως, με δυνατότητα ασύγχρονης παρακολούθησης, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην αξιόπιστη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση. Οι θεματικές θα αφορούν,



μεταξύ άλλων, την ορθή χρήση των φαρμάκων, τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις αλληλεπιδράσεις, την προσήλωση στη θεραπεία και τη διαχείριση χρόνιων παθήσεων.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και η Ένωση Ασθενών Ελλάδας θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους με στόχο την υλοποίηση ουσιαστικών παρεμβάσεων που ενισχύουν την ενημέρωση, την πρόληψη, την ασφάλεια των ασθενών, αξιοποιώντας την εύκολη πρόσβαση και τον επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού στην καθημερινή υποστήριξη του πολίτη.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

farmakopoioi