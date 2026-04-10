Με αφορμή τη Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών, η ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX παρουσιάζει το ειδικό αφιέρωμα «Πάσχα στο ERTFLIX». Ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και εκπομπές εμπνευσμένες από τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, αλλά και με ευρύτερο θρησκευτικό και πνευματικό περιεχόμενο, θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα έως και την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου 2026.Παράλληλα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει σημαντικές μεταδόσεις Ιερών Ακολουθιών: την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και τον Εσπερινό της Αποκαθήλωσης (Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου στις 08:00), την Ακολουθία του Επιταφίου από το Φανάρι της Κωνσταντινούπολης (Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου στις 18:00), καθώς και την Ακολουθία της Αναστάσεως από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών (Μ. Σάββατο 11 Απριλίου στις 23:00). Οι μεταδόδεις των Ιερών Ακολουθιών είναι διαθέσιμες είτε για απευθείας είτε για ετεροχρονισμένη μετάδοση.ΣειρέςFrancis (2014)Απεικονίζει διάφορες περιόδους της ζωής του Αγίου Φραγκίσκου: τη νεότητα και την πρώτη μεταστροφή του το 1206, τη διαμάχη με τον πατέρα του, τη γέννηση του ιστορικού πυρήνα του Τάγματος των Ελάχιστων Αδελφών, γνωστών και ως Φραγκισκανών, και την αναχώρηση για τους Αγίους Τόπους, μέχρι τη σύνταξη των κανόνων και τον θάνατό του, εξετάζοντας το ζήτημα της κληρονομιάς του μηνύματός του μέσα από τις διαφορετικές ερμηνείες που θα του δώσουν η Κιάρα και ο Ηλίας.Σκηνοθεσία: Λιλιάνα ΚαβάνιΠρωταγωνιστούν: Ματέους Κοσιούκιεβιτς, Σάρα Σεραϊόκο, Βινίσιο Μαρκόνι, Ρούτγκερ Χάουερ, Γκιζέλντα ΒολόντιClose to Jesus (1995) – διαθέσιμο από 9/4Σειρά τεσσάρων ταινιών που απεικονίζει τη ζωή διαφόρων δευτερευόντων προσώπων από τα Ευαγγέλια, σχετικά με τη ζωή και την εποχή του Ιησού Χριστού, μεταξύ των οποίων η Μαρία Μαγδαληνή, η κατάσκοπος που προσλήφθηκε για να ερευνήσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή αλλά τελικά έγινε οπαδός του· τον Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ, τον πρόσφυγα μιας δολοφονημένης οικογένειας που γίνεται ο γήινος πατέρας του Ιησού· τον Ιούδα, τον προδότη που ανήκε στους εκλεκτούς· και τον Θωμά, ο οποίος, συντετριμμένος από τον θάνατο του Χριστού, ανακτά την πίστη του όταν βλέπει με τα ίδια του τα μάτια την προφητεία να εκπληρώνεται.Σκηνοθεσία: Ραφαέλε ΜέρτεςΠρωταγωνιστούν: Μαρία Γκράτσια Κουτσινότα, Ενρίκο Λο Βέρσο, Τομπίας Μορέττι, Ρίκι ΤονιάτσιPilgrim (2014)Ιστορική σειρά δύο επεισοδίων, στην οποία μια νεαρή γυναίκα ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι προς το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα τον 14ο αιώνα, για να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία του πατέρα της. Μια συγκινητική ιστορία μιας νεαρής γυναίκας που, ανάμεσα σε εμπορικές συναλλαγές και πολιτικές ίντριγκες, πρέπει να μάθει να γίνει ανεξάρτητη από μικρή ηλικία και να επιβληθεί σε έναν κόσμο που κυριαρχούν οι άνδρες, προκειμένου να εξασφαλίσει τη σωτηρία του πατέρα της.Σκηνοθεσία: Φίλιπ ΚάντελμπαχΠρωταγωνιστούν: Τζόζεφιν Πρόις, Τζέικομπ Μάτσενζ, Φόλκερ Μπρουχ, Φρίντριχ φον Θαν, Ντίτμαρ ΜπερΤαινίεςΟ Βαραββάς (Barabbas, 1961) – διαθέσιμο από 10/4Σε περιόδους μεγάλης αναταραχής, κατά τη διάρκεια του Πάσχα στην Ιερουσαλήμ στις αρχές του πρώτου αιώνα, ο πέμπτος κυβερνήτης της ρωμαϊκής επαρχίας της Ιουδαίας, Πόντιος Πιλάτος, βρίσκεται μπροστά σε ένα πιεστικό δίλημμα. Στο πλαίσιο μιας παράδοσης, ο αναποφάσιστος κυβερνήτης προσφέρει στο ταραγμένο πλήθος την επιλογή να απελευθερωθεί από τη ρωμαϊκή κράτηση είτε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είτε ο δολοφόνος Βαραββάς, με τον λαό να απαιτεί την απελευθέρωση του ληστή. Τώρα, καθώς ο Ιησούς παίρνει τη θέση του Βαραββά στον σταυρό, μια απάνθρωπη πράξη τιμωρίας ανοίγει το δρόμο για ένα επίπονο πνευματικό ταξίδι πίστης, που οδηγεί τον Βαραββά στα σκοτεινά ορυχεία θείου της Σικελίας και στο αιματοβαμμένο έδαφος του Κολοσσαίου του αυτοκράτορα Νέρωνα. Θα ελευθερώσει η θυσία του Ιησού τον σκλάβο Βαραββά;Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ ΦλέτσερΠρωταγωνιστούν: Άντονι Κουίν, Άρθουρ Κένεντι, Σιλβάνα Μανγκάνο, Τζακ Πάλανς, Βιτόριο Γκασμάν, Χάρυ ΆντριουςΑνάσταση (Risen, 2016) – διαθέσιμο από 10/4Ο Κλάβιος, ενός πανίσχυρος Ρωμαίος στρατιωτικός και ο Λούκιος, ο υπασπιστής του, έχουν επιφορτιστεί από τον Πόντιο Πιλάτο με το καθήκον να ανακαλύψουν τι απέγινε το σώμα του Χριστού μετά τη σταύρωση και ταφή του. Το σώμα πρέπει να βρεθεί επειγόντως, ώστε να σταματήσουν οι φήμες περί Ανάστασης και επικείμενου ερχομού του Μεσσία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αιτία για αιματηρές εξεγέρσεις στην Ιερουσαλήμ.Σκηνοσθεσία: Κέβιν ΡέινολντςΠρωταγωνιστούν: Τζόζεφ Φάινς, Τομ Φέλτον, Κλιφ Κέρτις, Πίτερ Φερθ, Στίβεν Χάγκαν, Μαρία Μπότο, Μις ΜπόικοΠαύλος, ο Απόστολος του Χριστού(Paul, Apostle of Christ 2018) – διαθέσιμο από 8/4Ρώμη, 67 μ.Χ. Ο Λουκάς, ως φίλος και γιατρός, ρισκάρει τη ζωή του όταν επιχειρεί να μπει στην πόλη της Ρώμης για να επισκεφθεί τον Παύλο, ο οποίος κρατείται αιχμάλωτος στο πιο σκοτεινό και ζοφερό κελί της φυλακής του Νέρωνα. Αλλά ο Νέρωνας είναι αποφασισμένος να απαλλάξει τη Ρώμη από τους Χριστιανούς και δεν διστάζει να τους εκτελέσει με τους πιο φρικτούς τρόπους. Πριν η θανατική καταδίκη του Παύλου τεθεί σε ισχύ, ο Λουκάς αποφασίζει να γράψει ένα άλλο βιβλίο, ένα βιβλίο που θα περιγράφει λεπτομερώς τις αρχές του «Δρόμου» και τη γέννηση αυτού που θα γίνει γνωστό ως εκκλησία. Δεμένος με αλυσίδες, ο αγώνας του Παύλου είναι εσωτερικός. Έχει επιβιώσει από τόσα πολλά δεινά –ναυάγιο, λιθοβολισμό, πείνα και δίψα, κρύο και έκθεση– αλλά καθώς περιμένει το ραντεβού του με τον θάνατο, τον καταδιώκουν οι σκιές των προηγούμενων αδικημάτων του. Μόνος στο σκοτάδι, αναρωτιέται αν τον έχουν ξεχάσει Σκηνοθεσία: Άντριου ΧάιατΠρωταγωνιστούν: Τζιμ Καβίζελ, Τζέιμς Φόκνερ, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, Τζοάν Γουόλεϊ, Αλεξάντρα Βίνο, Αντόνια Κάμπελ-Χιούζ, Γιώργος Καραμίχος, Τζον ΛιντςΟυράνια έκπληξη (Miracles from Heaven, 2016)Βασισμένο στην απίστευτη αληθινή ιστορία της οικογένειας Μπιμ. Όταν η Κρίστι ανακαλύπτει ότι η 10χρονη κόρη της, Άννα, πάσχει από μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, ψάχνει αγωνιωδώς θεραπεία για την κόρης της. Όταν η Άννα παθαίνει ένα φρικιαστικό ατύχημα, ένα θαύμα ξετυλίγεται στον απόηχο της δραματικής διάσωσής της, που αφήνει τους ειδικούς γιατρούς μπερδεμένους, την οικογένειά της αποκατεστημένη και την κοινότητά τους εμπνευσμένη.Σκηνοθεσία: Πατρίσια ΡίγκενΣενάριο: Ράντι ΜπράουνΠρωταγωνιστούν: Τζένιφερ Γκάρνερ, Κουίν Λατίφα, Κάιλι Ρότζερς, Μάρτιν Χέντερσον, Κόρτνι Φάνσλερ, Τζον Κάρολ ΛιντςAll Saints (1994) – διαθέσιμο από 11/4Ο Μάικλ Σπέρλοκ εγκαταλείπει την καριέρα του για να γίνει πάστορας, όμως η πρώτη του αποστολή είναι να κλείσει μια επαρχιακή εκκλησία και να πουλήσει το οικόπεδο. Όταν η εκκλησία γίνεται καταφύγιο για πρόσφυγες από τη Βιρμανία, αλλάζει στάση και αποφασίζει να τους στηρίξει. Μαζί ρισκάρουν τα πάντα για ένα καλύτερο μέλλον, σε μια ιστορία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα.Σκηνοθεσία – Σενάριο: Στιβ ΆρμορΠρωταγωνιστούν: Τζον Κορμπέτ, Κάρα Μπουόνο, Ντέμπρα Λιν Ρότζερς, Γκάρυ Κρίστοφερ Ουίλις, Γκρέγκορι Άλαν Ουίλιαμς, Μπάρι ΚόρμπινΝτοκιμαντέρΜυρίζει Πάσκα (Easter is in the Air, 1999)Πίστη, Αγάπη και Ελπίδα στη Νίσυρο του 1999. Πάνω στο μικρό αυτό νησί βρήκα μια αληθινή κοινότητα, που εξακολουθεί να επιβιώνει γιατί δεν έπαψε να συντηρεί την παράδοσή της. Η συγκεκριμένη εκκλησιαστική περίοδος ήταν απόλυτα κατάλληλη για να καταλάβει κανείς μια ιδιαίτερη πλευρά της Ορθοδοξίας, βλέποντας πόσο φυσικά ενώνεται το ιερό στοιχείο με το ανθρώπινο. Από μόνοι τους η Παναγία και ο Χριστός, έγιναν τα κεντρικά Πρόσωπα της ανθρώπινης «ιστορίας» που διηγείται η ταινία. Οι φυσικές ομορφιές του νησιού, τα ευγενικά πρόσωπα των Νισυρίων, η καθημερινή ζωή και οι εκκλησιαστικές τελετουργίες, αναδύουν μια μουσικότητα που εμπνέει τον άνθρωπο που έρχεται σε επαφή με τον τόπο, αγάπη και θαυμασμό.Σκηνοθεσία – Σενάριο: Ελένη ΑλεξανδράκηΔεν Είσαι Μόνος – Πύρινες Γλώσσες (2012)Η σειρά «Δεν είσαι μόνος» περιλαμβάνει 10 επεισόδια, πραγματεύεται πανανθρώπινες αξίες που εκφράστηκαν σε κοινωνίες του παρελθόντος και στηρίζεται στα Πατερικά κείμενα, το Ευαγγέλιο, σε κείμενα θεωρητικά, κείμενα φιλοσοφικά, κείμενα δοξαστικά και πολλές φορές προφητικά. Αυτά τα κλασσικά κείμενα περιέχουν την πείρα και τη σοφία αιώνων, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και συνδέονται με τα σημερινά προβλήματα του ανθρώπου, ανοίγοντας έναν γόνιμο διάλογο. Οι Πύρινες Γλώσσες, βρίσκουν ένα επιφανή Φαρισαίο και μέγα Διώκτη των Χριστιανών στον δρόμο για τη Δαμασκό, τον τυφλώνουν για τρεις μέρες για να γίνει ο Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Στην πρώτη Σύνοδο που συγκαλούν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα, παίρνεται και η ιστορική απόφαση ότι ο Χριστιανισμός δεν αφορά μόνο τον Ιουδαϊκό λαό αλλά όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, γένους, δούλους ή ελεύθερους και αρχίζει μία μεγάλη περιπέτεια που θα αλλάξει τον κόσμο.Σκηνοθεσία: Μαρία Χατζημιχάλη-ΠαπαλιούΌψον και Ψαλμός (2017)Εύγευστες αγιορείτικες μαγειρικές συνταγές, με τη φροντίδα του γέροντα Επιφάνιου, σε ένα ντοκιμαντέρ γυρισμένο αποκλειστικά στο Άγιον Όρος. Ενόψει Μεγάλης Εβδομάδας, ο γέροντας ετοιμάζει χταπόδι με λαδερά φασολάκια, αχνιστή χταποδόσουπα Σαρακοστής, ζουμερό χταπόδι λεμονάτο και ταχινόσουπα.Σκηνοθεσία: Χρόνης ΠεχλιβανίδηςΟ Φραγκίσκος της Ασίζης(Divine Paintbrush, 2024) – διαθέσιμο από 8/4Ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι στην καρδιά της μεσαιωνικής Ιταλίας, στην ιερή πόλη της Ασίζης που αναπαύεται γαλήνια στους λόφους της Ούμπρια. Τόπος βαθιάς πίστης και διαχρονικής πνευματικότητας, η Ασίζη συνεχίζει να εμπνέει ως σύμβολο χριστιανικής αφοσίωσης και καλλιτεχνικής έκφρασης. Κάτω από τους ιερούς θόλους της Βασιλικής του Αγίου Φραγκίσκου, οι νωπογραφίες του μεγάλου Ιταλού δασκάλου Τζιότο ντι Μποντόνε μαρτυρούν τη σύνδεση τέχνης και θείου.Σκηνοθεσία: Βαλεντίνο ΜισίνοΑναπαραστάσεις (2025) – διαθέσιμο από 11/4Τη Μεγάλη Παρασκευή, στη Μάρπησσα της Πάρου, όλες οι καθημερινές εργασίες σταματούν, γιατί οι Μαρπησσαίοι κουβαλούν σταυρούς, σιδερώνουν στολές Ρωμαίων στρατιωτών, προσπαθούν να αποφασίσουν αν το γκρενά ταιριάζει περισσότερο στον Χριστό ή στον Ιούδα. Οι γυναίκες του χωριού ενορχηστρώνουν ένα θρησκευτικό θέαμα για το πλήθος επισκεπτών του νησιού.Σκηνοθεσία: Νικολέτα Λεούση, Ειρήνη ΣτείρουΙερή Τέχνη (2023)Ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην τέχνη της Βυζαντινής εικονογραφίας, από την αυγοτέμπερα και τους παλιούς μαστόρους έως τους σύγχρονους αγιογράφους. Μέσα από λόγια και έργα καλλιτεχνών, ξεδιπλώνονται εμβληματικές στιγμές της χιλιόχρονης παράδοσης, από τον Θεοφάνη τον Κρήτα ως τον μύθο του Πανσέληνου. Μια διαδρομή που φωτίζει το αλφαβητάρι της εικόνας και συνεχίζει να αφήνει ίχνος στον χρόνο.Σκηνοθεσία: Πάνος ΚαρκανεβάτοςΌλην Εκείνην την Αχόρταστον Μαγείαν (2024)Το αγιορείτικο τελετουργικό τυπικό του Επιταφίου, εκτός από το Άγιον Όρος, τηρείται μόνο στη Σκιάθο. Είναι μία μυσταγωγική εμπειρία που φωτίζει τις ψυχές των ανθρώπων, όπως το φως των κεριών που συνοδεύει «το ιερόν Επιτάφιον». Το έαρ συνεορτάζει και ένα ολόκληρο νησί βιώνει με μοναδικό τρόπο «Όλην εκείνην την αχόρταστον μαγείαν» του Θείου δράματος.Σκηνοθεσία: Παναγιώτης ΚουντουράςΚατ’ Εικόνα του Ανθρώπου – Τεχνητή Νοημοσύνη και Χριστιανική Πίστη (2023)Τι σημαίνει πνεύμα; Και πόσο ενδιαφέρει τους επιστήμονες να φτιάξουν μία τεχνητή συνείδηση; Θα μπορούσε η Ορθόδοξη πίστη να συμφιλιωθεί με μια όποια Τεχνητή Συνείδηση αν υπάρξει; To ντοκιμαντέρ παρατηρεί τους προβληματισμούς της Ορθοδοξίας σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τον διάλογο και τις διαμάχες που αυτός εγείρει, και την προσπάθεια να απαντηθούν τα πιο βασικά ζητήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.Σκηνοθεσία: Νικόλ ΑλεξανδροπούλουΕκπομπέςΈλλη Λαμπέτη – Κείμενα Μεγάλης Εβδομάδας (1979)Σειρά έξι επεισοδίων σε σκηνοθεσία του Παντελή Βούλγαρη, στην οποία η ηθοποιός Έλλη Λαμπέτη διαβάζει αποσπάσματα από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, καθώς και από τους Ύμνους και τα Εγκώμια της Μεγάλης Εβδομάδας.Σκηνοθεσία: Παντελής ΒούλγαρηςΗρώ Σαΐα – Ύμνοι Μεγάλης Εβδομάδας (2021)Η Ηρώ Σαΐα, ερμηνεύει τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας, από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Πεντέλη. Στα πλήκτρα τη συνοδεύει ο Νεοκλής Νεοφυτίδης.Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα – Όρος Σινά (2002)Στην Αίγυπτο και στη Χερσόνησο του Σινά θα μας μεταφέρει η εκπομπή. Η Μάγια Τσόκλη, «εν μέση γη ανύδρω και ανίκμω», θα επισκεφτεί το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης, που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα από τον Ιουστινιανό, θα συναντήσει τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό και μαζί με τον «αμπούνα» (τον πατέρα) Πορφύριο, θα ανέβουν στο όρος της Αγίας Επιστήμης, για να συναντήσουν τον μοναδικό, σήμερα, ασκητή, τον πατέρα Μωυσή. Τα ξημερώματα της επομένης, θα ανηφορήσουν για το Όρος Χωρήβ και για την Αγία Κορυφή. Δεκατέσσερις ώρες θα διαρκέσει η πορεία τους και θα τους οδηγήσει στο χωριό των Βεδουϊνων της φυλής «Γκεμελία», που θεωρούνται απόγονοι των χριστιανικών οικογενειών που είχε εγκαταστήσει στο Σινά ο Ιουστινιανός, για να υπηρετούν και να υπερασπίζονται τη Μονή. Στη Βιβλιοθήκη με τα ανεκτίμητα χειρόγραφα δουλεύουν πυρετωδώς Εγγλέζοι και Έλληνες συντηρητές, για τη δημιουργία μίας υπερσύγχρονης βάσης δεδομένων. Η Μάγια παρακολουθεί τη δουλειά τους πριν τους πείσει να την ακολουθήσουν στην όαση της Χόδρα.Κείμενα – Παρουσίαση: Μάγια ΤσόκληΣκηνοθεσία – Φωτογραφία: Χρόνης ΠεχλιβανίδηςΑκρόασις – Βασίλης Τσαμπρόπουλος – Μεγάλη Βδομάδα (2012)Ο διεθνούς φήμης πιανίστας συνθέτης και μαέστρος Βασίλης Τσαμπρόπουλος παρουσιάζει το έργο «Ακρόασις». Πρόκειται για μια πιανιστική μουσική σουίτα που για πρώτη φόρα μεταφέρει στο κοινό το κλίμα και την ατμόσφαιρα των ύμνων της Mεγάλης Eβδομάδας, μέσα από μια σύγχρονη και ανανεωτική προσέγγιση των βυζαντινών μελωδιών. Μια διεθνής μουσική παραγωγή που πλάθει ένα μουσικό οδοιπορικό κατάνυξης και ξεδιπλώνεται παράλληλα με την θεματική εξέλιξη των ημερών της Μ. Εβδομάδας, από το Νυμφίο της Κυριακής των Βαΐων μέχρι τα εγκώμια της Μ. Παρασκευής και την Ανάσταση του Μ. Σαββάτου. Το έργο έχει παρουσιαστεί στην Αμερική και στην Ευρώπη αποσπώντας τις θερμότερες κριτικές.Σκηνοθέτης: Τάκης ΣακελλαρίουΑκρίτες – Κυρά Παναγιά: Οι Ακρίτες της Πίστης (2023)Οι Ακρίτες είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ που αναδεικνύει τους σύγχρονους Έλληνες «Ακρίτες»: ανθρώπους που ζουν σε ακραίες συνθήκες, ασυνήθιστες, ζώντας και δουλεύοντας στα όρια – στα ύψη, στα βάθη, στη μοναξιά. Η Κυρά Παναγιά, είναι ένα ερημονήσι που ανήκει στη Β' ζώνη του Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου.Σκηνοθεσία: Λυδία Κώνστα