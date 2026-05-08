Το ERTFLIX, με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, την Κυριακή 10 Μαϊου, ετοιμάζει ειδικό αφιέρωμα που αναδεικνύει τη δύναμη της αγάπης και την αξία της οικογένειας.Από την Παρασκευή 8/5/2026 μέχρι και την Κυριακή 17/5/2026, μην χάσετε το αφιέρωμα και την ειδική κατηγορία με τίτλο «Μητέρα και Οικογένεια» γεμάτο ταινίες, σειρά και ντοκιμαντέρ με θέμα τη μητρότητα και τους οικογενειακούς δεσμούς.Όλα για τη Μητέρα μου / All About my Mother (1999)Η Μανουέλα ζει μόνη με τον γιο της Εστεμπάν, χωρίς να του έχει μιλήσει ποτέ για τον πατέρα του. Όταν μια τραγωδία συγκλονίζει τη ζωή τους, εκείνη αποφασίζει να επιστρέψει στη Βαρκελώνη, απ’ όπου είχε φύγει έγκυος πριν από δεκαοκτώ χρόνια. Η αναζήτηση την οδηγεί σε πρόσωπα και καταστάσεις που θα την αλλάξουν, καθώς αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της μητέρας, όχι μόνο για τον γιο της, αλλά και για άλλους που την έχουν ανάγκη.Σκηνοθεσία-Σενάριο: Πέδρο ΑλμοδόβαρΠρωταγωνιστούν: Σεσίλια Ροθ, Μαρίζα Παρέδες, Πενέλοπε Κρουζ, Αντόνια Σαν Χουάν, Κανδέλα Πένια, Ελόι Ασορίν, Μίτσελ ΡούμπενΜαμά από το Πουθενά / Momo (Finding Mom) (2017)Όταν ένα βράδυ ο κύριος και η κυρία Πριού επιστρέφουν σπίτι, ανακαλύπτουν έκπληκτοι ότι κάποιος, ονόματι Πάτρικ, έχει εγκατασταθεί στο σπίτι τους και δηλώνει παιδί τους!Λέει, μάλιστα, ότι επέστρεψε στους γονείς του για να τους γνωρίσει τη σύζυγό του.Οι Πριού δεν έκαναν ποτέ παιδιά. Αν και όλα δείχνουν ότι ο Πάτρικ είναι πράγματι ο γιος τους… Είναι ο Πάτρικ μυθομανής; Μήπως οι Πριού ξεχνούν ότι έχουν παιδί;Ή μήπως ξύπνησε το μητρικό ένστικτο της κυρίας Πριού και απέκτησε τον γιο που πάντα ήθελε;Σκηνοθεσία: Σεμπαστιέν Τιερί, Βενσάν ΛομπέλΣενάριο: Σεμπαστιάν Τιερί, Πασκάλ ΑρμπιγιόΠρωταγωνιστούν: Κριστιάν Κλαβιέ, Κατρίν Φρο, Σεμπαστιάν Τιερί, Πασκάλ ΑρμπιγιόΑπέραντη Αγάπη / L’Immensità (2022)Ρώμη, δεκαετία του 1970: Η Κλάρα και ο Φελίτσε μόλις μετακόμισαν σε ένα καινούργιο διαμέρισμα. Ο γάμος τους έχει φτάσει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή: δεν αγαπιούνται πια, αλλά δεν μπορούν να χωρίσουν. Τα παιδιά τους είναι το μόνο πράγμα που τους κρατάει μαζί, τα ίδια παιδιά που είναι η πηγή όλων των ονείρων της Κλάρας για ελευθερία. Η Αντριάνα, η μεγαλύτερη, μόλις έγινε δώδεκα. Οι εναλλαγές στη διάθεση της Κλάρας και οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των γονιών της εκτυλίσσονται μπροστά στα προσεκτικά μάτια της. Η Αντριάνα βρίσκεται σε μια κατάσταση άρνησης του ονόματός της και της ταυτότητάς της, και η επίμονη προσπάθειά της να πείσει όλους ότι είναι αγόρι φέρνει την ήδη εύθραυστη σταθερότητα της οικογένειάς της σε σημείο ρήξης. Καθώς τα παιδιά αναζητούν καθοδήγηση γύρω τους – είτε είναι μια φωνή από ψηλά είτε ένα τραγούδι στην τηλεόραση – όλα αλλάζουν, τόσο μέσα όσο και έξω από τον εαυτό τους.Σκηνοθεσία: Εμανουέλε ΚριαλέζεΣενάριο: Εμανουέλε Κριαλέζε, Φραντσέσκα Μανιέρι, Βιτόριο ΜορόνιΠρωταγωνιστούν: Πενέλοπε Κρουζ, Λουάνα Τζουλιάνι, Ορόρα Κουατρόκι, Μπλάνκα Λι, Βιτσένζο Αμάτο, Κλάρα ΠονσόΠαράλληλες Μητέρες / Parallel Mothers (2021)Η Τζάνις και η Άνα, δύο ανύπαντρες γυναίκες που γνωρίζονται τυχαία λίγο πριν γεννήσουν, αναπτύσσουν έναν δεσμό που δεν μένει μόνο στο νοσοκομείο. Η σχέση τους εξελίσσεται μέσα από απρόσμενα γεγονότα, φέρνοντας συγκρούσεις, συγκίνηση και αποκαλύψεις.Ένα έντονα συναισθηματικό δράμα γύρω από τη μητρότητα, την αλήθεια και τη γυναικεία συντροφικότητα.Σκηνοθεσία-Σενάριο: Πέδρο ΑλμοδόβαρΠρωταγωνιστούν: Πενέλοπε Κρουζ, Μιλένα Σμιτ, Αϊτάνα Σάντσεζ-Χιχόν, Χουλιέτα Σεράνο, Ρόσι ντε Πάλμα, Ισραέλ ΕλεχάνδεΤο Ταξίδι / Charter (2020)Σε μια στιγμή απελπισίας, η Άλις αποφασίζει να πάρει τα παιδιά της, παράνομα, από τον πρώην σύζυγό της και να φύγουν για τις Κανάριες Νήσους. Ανάμεσα σε συγκρούσεις, αποστάσεις και ελπίδες, προσπαθεί να ξαναχτίσει τον δεσμό με τα παιδιά της, ειδικά την έφηβη κόρη της που την απορρίπτει.Ένα έντονο δράμα γύρω από τη μητρότητα, τη Δικαιοσύνη και την ανάγκη για επαφή.Σκηνοθεσία-Σενάριο: Αμάντα ΚέρνελΠρωταγωνιστούν: Αν Νταλ Τορπ, Τίντιν Πόγκατς Σαρί, Σβέριρ Γκουντνασον,Τρόι ΛούντκβιστMrs Lowry & Son (2019)Ο Λόρενς Στίβεν Λόουρι ήταν ένας Βρετανός καλλιτέχνης που θα γινόταν τελικά πολύ γνωστός για τους πίνακές του, πολλοί από τους οποίους ήταν εμπνευσμένοι από την εργατική γειτονιά του Πεντλμπέρι όπου έζησε για πάνω από 40 χρόνια. Το μοναδικό εικαστικό του στυλ, το οποίο αναδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο από τις απεικονίσεις των γύρω αστικών τοπίων γεμάτων με τους λεγόμενους «ανθρώπους από σπίρτα», δεν του χάρισε άμεση επιτυχία.Για πολλά χρόνια, περνούσε τις μέρες του δουλεύοντας ως εισπράκτορας ενοικίων την ημέρα, φροντίζοντας την αυταρχική, πικρόχολη και κατάκοιτη μητέρα του και ακολουθώντας τις καλλιτεχνικές του παρορμήσεις στη σοφίτα τη νύχτα.Σκηνοθεσία: Άντριαν ΝομπλΣενάριο: Μάρτιν ΧέσφορντΠρωταγωνιστούν: Βανέσα Ρέντγκρεϊβ, Τίμοθι Σπολ, Γουέντι Μόργκαν, Στίβεν Λορντ, Μίχαελ ΚίοΜια Ιστορία της Πόλης / Istanbul Story (2016)Η Κάτια επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη, από την οποία είχε εκδιωχθεί παιδί μαζί με τη μητέρα της το 1965 με τις βίαιες απελάσεις των Ελλήνων. Σκοπός της Κάτιας είναι η διεκδίκηση του εξοχικού της μητέρας της, Δόμνας. Μέσα σ’ αυτό θα ανακαλύψει κρυμμένα γράμματα της μητέρας της αφιερωμένα σ’ έναν παράνομο έρωτα για έναν Τούρκο αξιωματικό.Ταυτόχρονα, ο γάμος της δύει, ενώ η συνάντηση με τον Τούρκο δικηγόρο που αναλαμβάνει την υπόθεση της κληρονομιάς, τη φέρνουν αντιμέτωπη με τις επιθυμίες της.Σκηνοθεσία: Φωτεινή Σισκοπούλου.Σενάριο: Φωτεινή Σισκοπούλου, Τζεμ ΑκτζαλίΠρωταγωνιστούν: Μυρτώ Αλικάκη, Κερέμ Τζαν, Εσίν Αλπογάν, Οσμάν Αλκάς, Ντενίζ Τουρκάλι, Σοφία Σεϊρλή, Κώστας Γαλανάκης, Ραχμάν Γκιουρέντε, Μερτ Γιαβούζτζαν, Εφέ Ουλάς ΚαραμπέιΟικογένεια της Συμφοράς / Running with Scissors (2006)Μετά το διαζύγιο των γονιών του, ο Ογκόστεν εγκαταλείπεται από τον αλκοολικό πατέρα του και την ψυχικά ασταθή, επίδοξη ποιήτρια μητέρα του. Τον στέλνουν να ζήσει με τον απατεώνα ψυχίατρό της και την τρελή οικογένειά του. Συνειδητοποιώντας σε ηλικία 13 ετών ότι είναι ομοφυλόφιλος, συνάπτει σχέση με έναν άλλο, 33χρονο, υιοθετημένο γιο. Στα 17, ο Ογκόστεν τελικά ξεφεύγει από το συναισθηματικό χάος και μετακομίζει στη Νέα Υόρκη για να γίνει συγγραφέας.Σκηνοθεσία: Ράιαν ΜέρφιΣενάριο: Ογκόστεν Μπάροουζ, Ράιαν ΜέρφιΠρωταγωνιστούν: Ανέτ Μπένινγκ, Τζόζεφ Κρος, Μπράιαν Κοξ, Έβαν Ρέιτσελ Γουντ, Άλεκ Μπάλντουιν, Γκουίνεθ Πάλτροου, Τζόζεφ Φάινς, Τζιλ ΚλέιμπουργκΓιορτή της Μητέρας / Mother’s Day (2016)Η Σάντι είναι μια αγχωμένη, χωρισμένη μητέρα που μαθαίνει ότι ο πρώην σύζυγός της παντρεύτηκε μια νεότερη γυναίκα. Οι αδελφές Τζέσι και Γκάμπι δέχονται μια απροσδόκητη έκπληξη από τη μητέρα τους, η οποία δεν χαίρεται όταν μαθαίνει ότι η Γκάμπι είναι ομοφυλόφιλη και ότι η Τζέσι είναι παντρεμένη με έναν έγχρωμο άνδρα. Ο Μπράντλεϊ είναι ένας χήρος που προσπαθεί να μεγαλώσει μόνος του δύο κόρες, ενώ η Μιράντα είναι πολύ απασχολημένη με την καριέρα της για να ανησυχεί για την απόκτηση παιδιών. Όταν τα αντίστοιχα προβλήματά τους αρχίζουν να κορυφώνονται, η γιορτή της μητέρας αποκτά ιδιαίτερο νόημα.Σκηνοθεσία: Γκάρι ΜάρσαλΣενάριο: Γκάρι Μάρσαλ, Τομ Χάινς, Λίλι Χόλαντερ, Άνια Κόχοφ-Ρομάνο, Ματ ΓουόκερΠρωταγωνιστούν: Τζούλια Ρόμπερτς, Τζένιφερ Άνιστον, Κέιτ Χάντσον, Τζέισον Σουντέκις, Σέι Μίτσελ, Μπριτ Ρόμπερτσον, Τίμοθι ‘Ολιφαντ, Έκτορ ΕλιζόντοTully: Tα Παιδιά Είναι Ευτυχία; / Tully (2018)Η Μάρλο είναι μητέρα τριών παιδιών, ανάμεσά τους κι ένα νεογέννητο, και προσπαθεί να αντεπεξέλθει στην απαιτητική, εξαντλητική καθημερινότητα. Ο αδελφός της, τής κάνει δώρο μια νυχτερινή νταντά, την Τούλι, μια νεαρή γυναίκα γεμάτη ενέργεια και διορατικότητα.Αν και αρχικά διστακτική, η Μάρλο αποδέχεται τη βοήθεια και μια μοναδική σχέση αναπτύσσεται μεταξύ τους, οδηγώντας την σε μια βαθιά προσωπική αναγέννηση.Σκηνοθεσία: Τζέισον ΡάιτμανΣενάριο: Ντιάμπλο ΚόντιΠρωταγωνιστούν: Σαρλίζ Θερόν, Μακένζι Ντέιβις, Ρον Λίβινγκστον, Άσερ Μάιλς Φαλίκα, Μαρκ Ντούπλας, Λία ΦράνκλαντTogether Together (2021)Η νεαρή, μοναχική Άννα προσλαμβάνεται ως παρένθετη μητέρα από τον Ματ, έναν ανύπαντρο άνδρα γύρω στα 40 που θέλει ένα παιδί. Οι δύο άγνωστοι συνειδητοποιούν, ότι αυτή η απροσδόκητη σχέση θα αμφισβητήσει γρήγορα τις αντιλήψεις τους για τη σύνδεση, τα όρια και τις ιδιαιτερότητες της αγάπης.Σκηνοθεσία-Σενάριο: Νικόλ ΜπέκγουιθΠρωταγωνιστούν: Πάτι Χάρισον, Εντ Χελμς, Χούλιο Τόρες, Ρόζαλιντ Τσάο, Άννα Κόνκλε, Τιγκ ΝοτάροΝα σου Γνωρίσω τους Γονείς μου / Maybe I Do (2023)Η σχέση της Μισέλ και του Άλεν προχωρά και το ζευγάρι σκέφτεται σοβαρά τον γάμο. Για να κάνουν το επόμενο βήμα, οργανώνουν ένα οικογενειακό δείπνο ώστε να γνωριστούν οι γονείς τους και να ζητήσουν τη συμβουλή τους. Όμως, η βραδιά παίρνει απρόβλεπτη τροπή, όταν αποκαλύπτεται πως οι γονείς όχι μόνο γνωρίζονται ήδη, αλλά συνδέονται με ένα κοινό, αμήχανο παρελθόν που πρέπει πάση θυσία να μείνει κρυφό από τα παιδιά.Σκηνοθεσία-Σενάριο: Μάικλ ΤζέικομπςΠρωταγωνιστούν: Λουκ Μπρέισι, Έμα Ρόμπερτς,Ρίτσαρντ Γκιρ, Νταϊάν Κίτον, Σούζαν Σαράντον, Γουίλιαμ Χ. Μέισι10 Ημέρες Χωρίς Μαμά / 10 Days Without Mum (2020)Ο Αντουάν μένει μόνος με τα τέσσερα παιδιά του, όταν η σύζυγός του φεύγει για διακοπές. Καθώς παλεύει να συνδυάσει οικογενειακές υποχρεώσεις και καριέρα, όλα βγαίνουν εκτός ελέγχου.Σκηνοθεσία: Λουντοβίκ ΜπερνάρΠρωταγωνιστούν: Φρανκ Ντιμπόσκ, Όρε Άτικα, Αλίς Νταβίντ, Βάιολετ Γκιγιόν, Αλέξης Μίχαλικ, Γκαμπριέλ ΜαρίΟυράνια Έκπληξη / Miracles from Heaven (2016)Όταν η Κρίστι ανακαλύπτει ότι η 10χρονη κόρη της Άννα πάσχει από μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, ψάχνει αγωνιωδώς θεραπεία για την κόρης της. Όταν η Άννα παθαίνει ένα φρικιαστικό ατύχημα, ένα θαύμα ξετυλίγεται στον απόηχο της δραματικής διάσωσής της.Σκηνοθεσία: Πατρίσια ΡίγκενΠρωταγωνιστούν: Τζένιφερ Γκάρνερ, Κουίν Λατίφα, Κάιλ Ρότζερς, Μάρτιν Χέντερσον, Κόρτνι Φάνσλερ, Τζον Κάρολ ΛιντςΡιζότο / Risotto (2000)Δύο νεαρές φίλες, απομακρύνονται από τους άντρες τους και αποφασίζουν να συγκατοικήσουν. Ερωτεύονται η μία την άλλη, την ίδια στιγμή που οι άντρες τους, προσπαθούν μάταια να τις ξανακερδίσουν.Σκηνοθεσία: Όλγα ΜαλέαΠρωταγωνιστούν: Άννα Μάσχα, Δήμητρα Ματσούκα, Κλέων Γρηγοριάδης, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Παντελής Καναράκης, Ελένη Γερασιμίδου37 μέρες / 37 days (2018)Όταν η Μαρία, μια νεαρή έγκυος που δουλεύει σε ένα κατάστημα μανικιούρ-πεντικιούρ απολύεται, αποφασίζει να κάνει απεργία γέννας.Σκηνοθεσία: Νικολέτα ΛεούσηΠρωταγωνιστούν: Έλλη Τρίγγου, Γιάννης Τσορτέκης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Γιώργος Κατσής, Ιωάννα Μαυρέα, Αργύρης ΜπακιρτζήςΣΕΙΡΑΌλα για την Ανιές / Tout pour Agnès (2023)Σειρά 4 επεισοδίων εμπνευσμένη από την υπόθεση της Ανιές Λε Ρου και τη μυστηριώδη δολοφονία που συγκλόνισε τη Γαλλία. Παρακολουθούμε τον αγώνα μιας μητέρας να φέρει στο φως την αλήθεια για την εξαφάνιση της κόρης της.Πρωταγωνιστούν: Γιάνικ Κοιρατ, Μαρί Ζαμπούκοβετς, Μαριόν Κρεσβό, Μαρκ Αρνό, Μισέλ Λαρόκ, Μοντ Ιμπέρ, Σελίν ΜενβίλΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡΗ Μητέρα του Σταθμού / Mother of the Station (2023)Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τη ζωή εκείνων των γυναικών, που από τη δεκαετία του '60 έως το 1973 μετανάστευσαν στη Γερμανία.Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έριξε τη σκιά του όχι μόνο στην ευρωπαϊκή, αλλά και στην ελληνική Ιστορία. Για την Ελλάδα σήμαινε τη μεγάλη έξοδο από τα χωριά στην ξενιτιά.Σκηνοθεσία-Σενάριο: Κωστούλα Τωμαδάκη