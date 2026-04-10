2026-04-10 11:11:03
Το «The Floor», το απόλυτο game show γνώσεων και στρατηγικής, που σημειώνει μεγάλη επιτυχία στη διεθνή αγορά, επιστρέφει από την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 21:00, στον ΣΚΑΪ, με τον 3ο νέο κύκλο επεισοδίων. Έναν κύκλο που είναι πιο ανανεωμένος, δυναμικός και απρόβλεπτος από ποτέ!

Με την αμεσότητα, το αστείρευτο χιούμορ και την «εκρηκτική» ενέργεια που τον χαρακτηρίζουν, ο Γιώργος Λιανός υποδέχεται στην εντυπωσιακή αρένα 100 νέους παίκτες από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και από χώρες της Ευρώπης, δίνοντας τον δικό του παλμό. Εκείνοι, αντιπροσωπεύουν 100 νέες, ευφάνταστες κατηγορίες και θα πρέπει να φτάσουν μέχρι το τέλος... Μόνο μία ή ένας θα καταφέρει να κατακτήσει το «The Floor» και κατ’ επέκταση το μεγάλο έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ!

Στον τρίτο κύκλο του game show, το «The Floor» ανεβάζει τον πήχη και επιφυλάσσει εκπλήξεις τόσο στους παίκτες όσο και στο τηλεοπτικό κοινό
. Οι αντίπαλοι στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλον και, εκτός από «Αναγνώριση Εικόνων», «Ηχητικές Κατηγορίες», «Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής» και «Συμπλήρωσε το κενό», καλούνται να αναμετρηθούν σε νέες κατηγορίες: Τις «Ανοιχτές» και τις «Συνδυαστικές». Στις «Ανοιχτές», οι παίκτες αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον σε απλές κατηγορίες γνώσεων από διάφορους χώρους, όπως τηλεόραση, διατροφή, κ.ά. Στις «Συνδυαστικές», οι παίκτες βλέπουν στην οθόνη τρία στοιχεία και πρέπει να

βρουν το νησί, την ταινία ή ό,τι άλλο τους έχει ζητηθεί. Όμως, υπάρχει και μία μεγάλη έκπληξη που τα αλλάζει... ΟΛΑ!

Πλέον, η γνώση και η στρατηγική δεν αρκούν... Το παιχνίδι ανήκει σε εκείνους που παίρνουν τον έλεγχο – και δεν τον αφήνουν! Έτσι, κατακτούν περισσότερο χώρο πάνω στο «The Floor», διεκδικώντας 2.000 ευρώ σε κάθε επεισόδιο και το έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ στον μεγάλο τελικό!

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

«The Floor»

Πρεμιέρα, την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 21:00 και

κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρόσκληση – γνωστοποίηση ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πάσχα στο ERTFLIX: Αφιέρωμα για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
