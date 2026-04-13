2026-04-13 06:37:03
Συνολικά 49.008.656,14 ευρώ θα καταβληθούν σε 39.962 δικαιούχους, από τις 14 έως τις 17 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)....

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:



Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 14 Απριλίου, θα καταβληθούν 208.656,14 ευρώ σε 162 δικαιούχους για παροχές του π. ΟΑΕΕ και

– από τις 14 Απριλίου έως τις 17 Απριλίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Μαΐου 2026.
Στις 27 Απριλίου θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη – Αναμένεται παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και από το Ελληνικό Δημόσιο
Απορρίφθηκε το αίτημα για βιντεοσκόπηση – Η δίκη θα συνεχιστεί Μ.Δευτέρα και Μ.Τρίτη και μετά στις 23 Απριλίου.
O Αλέξης Τσίπρας στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Πέμπτη 2 Απριλίου
Στον εισαγγελέα οι «22» για τις απάτες εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ
Ύποπτη για εμπορία ανθρώπων: 163 αγόρια ηλικίας 6-13 ετών διασώθηκαν από τρένο στο MP της Ινδίας.
Κυκλοφόρησε "Ο ΤΥΠΟΣ" των συνταξιούχων σιδηροδρομικών.
Άδωνις Γεωργιάδης: Το πασχαλινό μήνυμά του για υγεία και ειρήνη
Ιταλία: Απεργούν αύριο οι μισθωτοί εργαζόμενοι στα ιδιωτικά φαρμακεία — ανοιχτά τα φαρμακεία με περιορισμένο προσωπικό
Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΠΑΕΙ PASSWORDS ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ