Έχεις απόλυτο δίκιο και είναι μια κίνηση που, αν και μοιάζει με νομική "κάλυψη" των νώτων της Microsoft, περιέχει μια μεγάλη δόση αλήθειας για τη φύση της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα.

Είναι αυτό που λέμε: «Εμπιστεύσου, αλλά επαλήθευσε».

Γιατί η Microsoft βάζει αυτό το "φρένο";

Παρά την εντυπωσιακή του ικανότητα να γράφει κώδικα, να συνθέτει email ή να οργανώνει ταξίδια, το Copilot (όπως και το ChatGPT ή το Gemini) παραμένει ένα γλωσσικό μοντέλο και όχι μια μηχανή γνώσης.

Ψευδαισθήσεις (Hallucinations): Το AI μπορεί να παρουσιάσει ψεύτικες πληροφορίες με απίστευτη αυτοπεποίθηση. Μπορεί να σου αναφέρει έναν νόμο που δεν υπήρξε ποτέ ή μια ιατρική θεραπεία που είναι επικίνδυνη.

Έλλειψη Κρίσης: Το Copilot δεν "καταλαβαίνει" τις συνέπειες μιας συμβουλής. Δεν έχει ηθική πυξίδα ούτε εμπειρία από τον πραγματικό κόσμο.

Νομική Ευθύνη: Αν κάποιος πάρει μια οικονομική απόφαση βασισμένη σε μια λάθος πρόβλεψη του AI και χάσει χρήματα, η Microsoft θέλει να είναι ξεκάθαρο ότι η ευθύνη βαραίνει τον χρήστη.

Πού είναι ο "χρυσός κανόνας";

Η χρήση του Copilot είναι εξαιρετική όταν λειτουργεί ως δημιουργικός βοηθός, αλλά γίνεται ριψοκίνδυνη όταν αντιμετωπίζεται ως αυθεντία.

✅ Ναι στη χρήση για:

Brainstorming: Ιδέες για δώρα, ονόματα εταιρειών ή θέματα για εκθέσεις.

Παραγωγικότητα: Σύνοψη μεγάλων κειμένων ή σύνταξη ενός προσχεδίου για email.

Διασκέδαση: Δημιουργία ιστοριών, ποίησης ή εικόνων.

❌ Όχι στη χρήση (χωρίς ειδικό) για:

Ιατρικές διαγνώσεις: Μην το χρησιμοποιείς ποτέ ως αντικαταστάτη του γιατρού.

Νομικές συμβουλές: Οι νόμοι αλλάζουν και το AI συχνά μπερδεύει τις δικαιοδοσίες.

Κρίσιμες οικονομικές επενδύσεις: Η αγορά είναι απρόβλεπτη και το AI βασίζεται σε δεδομένα του παρελθόντος.

Με λίγα λόγια: Το Copilot είναι ο καλύτερος "βοηθός σκέψης" (sparring partner) που είχαμε ποτέ, αλλά ο "διευθυντής" που παίρνει τις αποφάσεις πρέπει να παραμείνεις εσύ.

Εσύ για ποιο σκοπό χρησιμοποιείς το Copilot συνηθέστερα;

