Σε μια κίνηση που προκαλεί παγκόσμια αίσθηση, το FBI εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση προς τους πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη χρήση εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί στο εξωτερικό, εστιάζοντας κυρίως σε κινεζικά mobile apps. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας (PSA), οι κίνδυνοι για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων είναι πλέον πιο ορατοί από ποτέ.

Γιατί το FBI «δείχνει» την Κίνα;

Όπως επισημαίνει το FBI, στις αρχές του 2026, πολλές από τις πιο δημοφιλείς και κερδοφόρες εφαρμογές στις ΗΠΑ ανήκουν σε εταιρείες με έδρα την Κίνα. Το πρόβλημα έγκειται στην κινεζική νομοθεσία περί εθνικής ασφάλειας, η οποία υποχρεώνει τις εταιρείες να παρέχουν στην κυβέρνηση πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών, εφόσον αυτό ζητηθεί.



Οι κυριότεροι κίνδυνοι που καταγράφονται:

Συνεχής παρακολούθηση: Ορισμένα apps συλλέγουν δεδομένα ακόμα και όταν ο χρήστης πιστεύει ότι είναι ανενεργά.Σάρωση επαφών: Συλλογή τηλεφώνων, e-mail και διευθύνσεων από το βιβλίο επαφών χωρίς ουσιαστικό λόγο.Αποθήκευση σε κινεζικούς servers: Πολλές εφαρμογές παραδέχονται στους όρους χρήσης ότι τα δεδομένα μεταφέρονται σε διακομιστές εντός Κίνας για αόριστο χρόνο.Εκβιαστική συναίνεση: Πολλές πλατφόρμες «κλειδώνουν» τη λειτουργία τους αν ο χρήστης δεν αποδεχτεί την πλήρη κοινοποίηση των δεδομένων του.Τι συμβαίνει με το TikTok;

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, λίγο μετά τη μεγάλη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του TikTok

. Για να αποφύγει την ολική απαγόρευση στις ΗΠΑ, ο έλεγχος της πλατφόρμας πέρασε σε μια κοινοπραξία με αμερικανική πλειοψηφία (Oracle, Silver Lake) και συμμετοχή επενδυτών από τα Εμιράτα (MGX), αποκόπτοντας έτσι τον άμεσο έλεγχο από τη ByteDance.Πώς να προστατευτείτε: Οι 3 χρυσές συμβουλές

Το FBI και οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας προτείνουν:

Απενεργοποίηση περιττών αδειών: Μην δίνετε πρόσβαση σε τοποθεσία, κάμερα ή επαφές αν δεν είναι απαραίτητο.Χρήση Password Managers: Αντί να αλλάζετε απλώς κωδικούς (κάτι που οδηγεί σε εύκολες λέξεις), χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το Bitwarden ή το 1Password.Λήψη μόνο από επίσημα stores: Αποφύγετε αρχεία εγκατάστασης από τρίτες ιστοσελίδες.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ύποπτη δραστηριότητα στο κινητό σας μετά την εγκατάσταση μιας τέτοιας εφαρμογής, οι αρχές καλούν για άμεση καταγγελία στην πλατφόρμα Internet Crime Complaint Center (IC3), όπως σημειώνει άρθρο του ιστότοπου bleepingcomputer.com

