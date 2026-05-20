Η φράση αυτή αποτυπώνει με ακρίβεια τη φιλοσοφία και τον στόχο του data.gov.gr, της Εθνικής Πύλης Ανοιχτών Δεδομένων της Ελλάδας, η οποία έχει ανασχεδιαστεί ριζικά και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πρόκειται για ένα κομβικό έργο, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο εκσυγχρονίζει τις ψηφιακές υποδομές της χώρας και καθιστά τη δημόσια πληροφορία άμεσα αξιοποιήσιμη.

Τι προσφέρει η νέα πλατφόρμα

Τεράστιος Πλούτος Δεδομένων: Η πλατφόρμα συγκεντρώνει πάνω από 9.300 έως 9.500 σύνολα δεδομένων (datasets) και περισσότερους από 31.000 πόρους (resources).

Ευρεία Συμμετοχή Φορέων: Περισσότεροι από 450 φορείς του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα δημοσιεύουν και επικαιροποιούν τα δεδομένα τους, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται σταδιακά.

Δεδομένα Υψηλής Αξίας (HVD): Περιλαμβάνονται κρίσιμα δεδομένα υψηλής αξίας από οργανισμούς όπως το Εθνικό Κτηματολόγιο και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Η σύνδεση με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και την Καινοτομία

Όπως τονίστηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «το παιχνίδι τώρα ξεκινά, γιατί Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς ανοιχτά δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει». Η νέα πύλη λειτουργεί ως ένα ενιαίο σημείο συγκέντρωσης δεδομένων (data lake), παρέχοντας την απαραίτητη δομημένη «πρώτη ύλη» για την εκπαίδευση μοντέλων AI, τη δημιουργία έξυπνων εφαρμογών και την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών.

Σημαντικά Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά

Διασύνδεση μέσω API: Όλα τα δεδομένα παρέχονται μέσω API (Application Programming Interface). Αυτό επιτρέπει σε προγραμματιστές, ερευνητές και επιχειρήσεις να τα αντλούν αυτόματα και να τα ενσωματώνουν άμεσα στις δικές τους πλατφόρμες ή εφαρμογές, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Σύγχρονα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: Είναι βασισμένη στο σύστημα διαχείρισης δεδομένων ανοιχτού κώδικα CKAN και πλήρως εναρμονισμένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα DCAT-AP, υλοποιώντας πλήρως τις ενωσιακές απαιτήσεις για τη διακυβέρνηση δεδομένων.

Έξυπνη Αναζήτηση: Διαθέτει νέο βοηθό σύνθετης αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια (όπως η γεωγραφική περιοχή), κάνοντας τον εντοπισμό των πληροφοριών εξαιρετικά εύκολο.

Ασφάλεια & Προστασία: Τα δεδομένα αφορούν περιβαλλοντικά, στατιστικά, συγκοινωνιακά, οικονομικά και διοικητικά στοιχεία. Δεν περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα ούτε πληροφορίες που άπτονται της εθνικής ασφάλειας.

Ποιοι ωφελούνται;

Οι Πολίτες: Απολαμβάνουν απόλυτη διαφάνεια, λογοδοσία και ελεύθερη, δωρεάν πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία με ένα κλικ.

Οι Επιχειρήσεις & τα Startups: Μπορούν να αναπτύξουν προϊόντα, εφαρμογές και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας την ψηφιακή οικονομία, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Οι Ερευνητές & τα Πανεπιστήμια: Αποκτούν έγκυρα, ποιοτικά και επικαιροποιημένα στοιχεία για τις μελέτες τους, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.

Το ανανεωμένο data.gov.gr αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα εργαλεία καθημερινής χρήσης για την ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας, μετατρέποντας τη δημόσια πληροφορία σε κοινό κτήμα και μοχλό ανάπτυξης για όλους.

