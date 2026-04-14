





Αμέσως μετά το Πάσχα

επιστρέφουν στα γυρίσματα τα «Φαντάσματα» στο Star, με την παραγωγή να μπαίνει ξανά σε πλήρη ρυθμό, σύμφωνα με τη Realnews.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί το νέο πλατό, όπου θα αναπαρασταθεί με κάθε λεπτομέρεια το αρχοντικό σπίτι που γνωρίσαμε στον πρώτο κύκλο, ενώ όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα.

Μάλιστα, η επιστροφή της σειράς δεν περιορίζεται σε έναν μόνο κύκλο, καθώς –όπως αναφέρεται– έχει δοθεί το «πράσινο φως» τόσο για δεύτερη όσο και για τρίτη σεζόν, η οποία προγραμματίζεται για τη μεθεπόμενη χρονιά.

Στους βασικούς ρόλους παραμένουν η Έλλη Τρίγγου και ο Ορφεάς Αυγουστίδης, ενώ σταθερή θα είναι και η παρουσία των εννιά φαντασμάτων με το ίδιο επιτυχημένο καστ.

Πηγή: tvnea.com