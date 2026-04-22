2026-04-22 09:47:00
Φωτογραφία για Ελληνική Ιατρική Εταιρεία για τα Κανναβινοειδή: «Αυστηρό πλαίσιο ελέγχου, όχι καθολικές απαγορεύσεις»
Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός αυστηρού αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένου πλαισίου για τα προϊόντα κάνναβης αναδεικνύει η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία για τα Κανναβινοειδή (ΕΙΕΚ), με αφορμή το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας που αφορά τα καπνικά προϊόντα, τη φαρμακευτική κάνναβη και συναφή σκευάσματα.

Σε επίσημη τοποθέτησή της προς τον Υπουργό Υγείας, η ΕΙΕΚ υπογραμμίζει ότι η προστασία της δημόσιας υγείας δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω γενικευμένων απαγορεύσεων, αλλά μέσα από αυστηρή ρύθμιση, έλεγχο και ιατρική εποπτεία.

Όπως επισημαίνεται, όλα τα προϊόντα κάνναβης – ακόμη και εκείνα με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) έως 0,3% – θα πρέπει να υπάγονται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου και ιχνηλασιμότητας.

  

