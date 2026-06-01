2026-06-01 11:23:58

Αυστηρή προειδοποίηση απευθύνει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) στους πολίτες, με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις οφθαλμιάτρου που υπόσχεται «μαγικές λύσεις» για διόρθωση μυωπίας με σταγόνες.



«Πρόκειται για παραπλανητικές και επιστημονικά αβάσιμες τοποθετήσεις, που οδηγούν λανθασμένα στο συμπέρασμα ότι μπορεί να διορθωθεί η μυωπία, ο αστιγματισμός, η υπερμετρωπία και η πρεσβυωπία, χωρίς τις γνωστές και εγκεκριμένες χειρουργικές μεθόδους», τονίζει.



Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία διευκρινίζει κατηγορηματικά ότι η συγκεκριμένη μέθοδος με σταγόνες δεν έχει λάβει καμία έγκριση από τις ελληνικές ή ευρωπαϊκές Αρχές για τη διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών ρουτίνας. Η συγκεκριμένη τεχνική αφορά αποκλειστικά και μόνο στη θεραπεία του κερατόκωνου και άλλων εκτατικών παθήσεων του κερατοειδούς.



