2026-05-23 13:44:20
Φωτογραφία για «Η Παραλία» συνεχίζει το ταξίδι της στην ιταλική RAI – Η πρώτη ελληνική σειρά που ταξιδεύει στο εξωτερικό

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα σημαντική βραδιά ήταν η χθεσινή (20/5) για την ΕΡΤ, καθώς ανακοινώθηκε ότι ο Α’ κύκλος της σειράς «Η παραλία» θα μεταδοθεί το επόμενο διάστημα από τη RAI. Η δραματική σειρά, που αγαπήθηκε από το κοινό για τις δυνατές ιστορίες και τους πολυδιάστατους χαρακτήρες της, ταξιδεύει πλέον και εκτός ελληνικών συνόρων, με τη συμφωνία αυτή να αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της ποιοτικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στη μυθοπλασία της ΕΡΤ. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη ελληνική σειρά πολλών επεισοδίων που ταξιδεύει στο εξωτερικό και μάλιστα σε μια μεγάλη αγορά όπως η Ιταλία.

Σε ειδική εκδήλωση για την έναρξη προβολής της «Παραλίας» στη RAI, παρευρέθηκαν η διοίκηση της ΕΡΤ, ανώτατα στελέχη της RAI, οι ηθοποιοί Δημήτρης Μοθωναίος, Δανάη Μιχαλάκη, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Δημήτρης Κίτσος και Νικόλας Παπαγιάννης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος, ο σεναριογράφος Παναγιώτης Ιωσηφέλης, καθώς και εκπρόσωποι της εταιρείας παραγωγής Foss Productions και της εταιρείας διανομής Beta Film.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, στην ομιλία του, εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για τη συνεργασία με τη RAI, σημειώνοντας ότι η ελληνική μυθοπλασία έχει πλέον αποκτήσει το δικό της «διαβατήριο» για το εξωτερικό, κερδίζοντας το ενδιαφέρον σημαντικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων. «Η μεγάλη αυτή επιτυχία αποδεικνύει ότι οι ελληνικές παραγωγές της δημόσιας τηλεόρασης μπορούν να ταξιδεύουν πέρα από τα σύνορα της χώρας μας και να βρίσκουν τη θέση που τους αξίζει στη διεθνή τηλεοπτική αγορά» τόνισε, προσθέτοντας ότι «η ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια επενδύει συστηματικά σε ποιοτικές παραγωγές και ενισχύει τη διεθνή παρουσία της μέσα από σημαντικές συμπαραγωγές, όπως η διεθνής συμπαραγωγή “Η μεγάλη χίμαιρα”, που μεταδόθηκε πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία από το ERTFLIX, την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης, και την ΕΡΤ1».

Ο Adriano De Maio, direttore e serie TV της RAI, εξέφρασε κι εκείνος τη χαρά του για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι πιστεύει ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη σύμπραξη. Παράλληλα, αποκάλυψε πως η επιλογή της σειράς «Η Παραλία» από τη RAI έγινε ανάμεσα σε παραγωγές από άλλες χώρες, όπως η Αγγλία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ, καθώς —όπως ανέφερε— το περιεχόμενο της ελληνικής σειράς είναι συμβατό με το κοινό της ιταλικής τηλεόρασης.

Η σειρά, που αντλεί την έμπνευσή της από την πρωτότυπη ιδέα των Πηνελόπης Κουρτζή και Αυγής Βάγια, σε σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία του Στέφανου Μπλάτσου, μεταφέρει το κοινό στα Μάταλα της Κρήτης, στα τέλη της δεκαετίας τους ’60. Εκεί, κάτω από τη σκιά των επιβλητικών βράχων, μυστήριο, έρωτες και συγκλονιστικές ανθρώπινεςιστορίες συμπληρώνουν το ειδυλλιακό σκηνικό.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η σειρά ήταν υποψήφια στα Seoul International Drama Awards, που αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς παγκοσμίως στον χώρο της τηλεοπτικής μυθοπλασίας. Επιλέχθηκε ανάμεσα σε 276 συμμετοχές από 50 χώρες και προκρίθηκε στην τελική φάση, όπου συνολικά διαγωνίστηκαν 24 παραγωγές και 32 συντελεστές, για το Βραβείο Καλύτερης Σειράς, ενώ ο Γιώργος Νινιός, διεκδίκησε το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας για την καθηλωτική ερμηνεία του στον ρόλο του Δημητρού.





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τατιάνα Στεφανίδου: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η πολιτική - Αυτό είναι μία φούσκα, πρέπει να το απαντήσω και να το διαψεύσω
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τατιάνα Στεφανίδου: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η πολιτική - Αυτό είναι μία φούσκα, πρέπει να το απαντήσω και να το διαψεύσω
Ιερά Παράκληση για τις Εξετάσεις στον Ιερό Ναό Του Αγίου Σπυρίδωνος Βονιτσας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ιερά Παράκληση για τις Εξετάσεις στον Ιερό Ναό Του Αγίου Σπυρίδωνος Βονιτσας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρόσκληση σε σειρά εκδηλώσεων για το δάσος Βελανιδιάς στον Δήμο Ξηρομέρου, στο πλαίσιο του Eυρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.
Πρόσκληση σε σειρά εκδηλώσεων για το δάσος Βελανιδιάς στον Δήμο Ξηρομέρου, στο πλαίσιο του Eυρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.
Orient Express: Ένα νέο ταξίδι υψηλής πολυτέλειας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη.
Orient Express: Ένα νέο ταξίδι υψηλής πολυτέλειας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη.
Ινδία: Το μεγαλύτερο ταξίδι τρένου χωρίς στάση – 528 χιλιόμετρα συνεχούς διαδρομής!
Ινδία: Το μεγαλύτερο ταξίδι τρένου χωρίς στάση – 528 χιλιόμετρα συνεχούς διαδρομής!
ΦΥΚ μέσω Ιδιωτικών Φαρμακείων: Ο Πρόεδρος του ΠΦΣ στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης
ΦΥΚ μέσω Ιδιωτικών Φαρμακείων: Ο Πρόεδρος του ΠΦΣ στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης
Eurovision 2026 - Αποθέωση για την ελληνική συμμετοχή: Ο Ακύλας και το «Ferto» συγκινούν με το βαθύ μήνυμά τους
Eurovision 2026 - Αποθέωση για την ελληνική συμμετοχή: Ο Ακύλας και το «Ferto» συγκινούν με το βαθύ μήνυμά τους
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Your Face Sounds Familiar»: Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής
«Your Face Sounds Familiar»: Οι μεταμορφώσεις της Κυριακής
«Καμπάνα» από το ΕΣΡ σε ΑΝΤ1 και Star για την κάλυψη του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ
«Καμπάνα» από το ΕΣΡ σε ΑΝΤ1 και Star για την κάλυψη του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ
Συνελήφθη στην Αττική για παράνομη θέαση συνδρομητικών καναλιών και IPTV
Συνελήφθη στην Αττική για παράνομη θέαση συνδρομητικών καναλιών και IPTV
ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ Windows 11: ΣΤΗΝ ΜΠΑΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΝΟΥ START
ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ Windows 11: ΣΤΗΝ ΜΠΑΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΝΟΥ START
50+ Ιδέες Διαμόρφωσης για Παρτέρια
50+ Ιδέες Διαμόρφωσης για Παρτέρια