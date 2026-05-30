Μια συλλογή από γιατροσόφια της Ελλάδας.τους μακρινούς εκείνους καιρούς οι πρακτικοί,οι μαίες και κάθε γυναίκα στα χωριά προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνήθως αφιλοκερδώς, για την αποκατάσταση της υγείας των ανθρώπων του τόπου τους!Τα υλικά τους ήταν υλικά που τους παρείχε η φύση, όπως βότανα,φρούτα,λαχανικά,καρποί,μπαχαρικά που είχαν ετοιμάσει από φύλλα,σπόρους και καρπούς,θειάφι,ασβέστη,μέλι,αυγά,κρασί,ρακή,πετιμέζι,λάδι Αν και έχουν περάσει αιώνες από τότε, οι γνώσεις έχουν μεταφερθεί μέχρι εμάς σήμερα, γραμμένες στη μνήμη των ανθρώπων, αλλά και μέσω της γραφτής και προφορικής μετάδοσης.και ναι-ναι, είναι πανέμορφο το ταξίδι της γνώσης από γενιά σε γενιά, από μάνα σε κόρη,από γιαγιά σε εγγονή!!!Ας παρακολουθήσουμε κάποιες από αυτές τις γνώσεις που έχουν φτάσει μέχρι εμάς σήμερα!για μυοσκελετικά1. διαστρέμματα- κομπρέσες με βάλσαμο- κατάπλασμα με φρέσκα φύλλα μαϊντανού2. κράμπες- κομπρέσα με έγχυμα φασκόμηλου.3. μυϊκοί πόνοι-. επάληψη με λάδι ευκάλυπτου-. επάληψη και μασάζ με βαλσαμέλαιο4. πόνοι στην πλάτη-. επάληψη με λάδι που παρασκεύαζαν από καυτερή κόκκινη πιπεριά-. επάληψη και μασάζ με λάδι χαμόμηλου-. επάληψη και μασάζ με βαλσαμέλαιο-. επάληψη με λάδι ευκάλυπτου5. πόνοι στη μέση-. επάληψη με λάδι που παρασκεύαζαν από καυτερή κόκκινη πιπεριά-. επάληψη και μασάζ με λάδι χαμόμηλου-. επάληψη και μασάζ με βαλσαμέλαιο-. επάληψη με λάδι ευκάλυπτου6. πρησμένα πόδια-. ποδόλουτρο με ζεστό νερό και έλαιο δεντρολίβανου.για νευρικά και σχετιζόμενα με το άγχος προβλήματα1. άγχος-. ρόφημα βαλεριάνας ή μελισσόχορτου.2. αϋπνίες-. ροφήματα τίλιου ή χαμομηλιού με μια κουταλιά μέλι!-. ροφήματα από ρίζα βαλεριάνας - αφέψημα-. ρόφημα από πέταλα αγριοτριαντάφυλλου ή παπαρούνας.3. ημικρανίες- Αφέψημα ή κομπρέσα με μέντα, χαμομήλι ή λεβάντα.4. κόπωση-. ρόφημα μελισσόχορτου ή δεντρολίβανου!-. ένα κρεμμύδι στουμπισμένο με λεμόνι και λάδι με το υπόλοιπο γέμα-. ρόφημα μαϊντανού - έγχυμα5. πονόδοντος-. πλύσεις και κομπρέσες με λεβάντα και χαμομήλι.-. πλύσεις με ρόφημα/έγχυμα φασκόμηλου 3-4 φορές την ημέρα.-. πλύσεις με ρακή ή τσίπουρο-. σταλάζανε σταγόνες ριγανόλαδου πάνω στο πονεμένο δόντι-. σταλάζανε σταγόνα γαρυφαλέλαιου πάνω στο πονεμένο δόντι6. πονοκέφαλος-. τοπικές εντριβές με βαλσαμέλαιο-. ρόφημα/αφέψημα από κουκούτσια κυδωνιού-. τοπικές εντριβές με χυμό μαϊντανού!-. επιθέματα από φρέσκα φύλλα λάχανου στο μέτωπογια διαταραχές του πεπτικού1. δηλητηρίαση-. χυμός λεμονιού2. διάρροια-. ρόφημα/έγχυμα ρίγανης-. ρόφημα/αφέψημα από κράνα ή καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς ή φλούδα ροδιάς.-.ροφήμα/έγχυμα βαλσαμόχορτου.-. ρόφημα/αφέψημα από ρίζα σέλινου.3. δυσκοιλιότητα-. ρόφημα/αφέψημα ap;o ρίζα σκάρφης.-. μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο κάθε πρωί!-. κορφές βασιλικού πολτοποιημένες με λάδι σε μορφή σαλάτας!-. δαμάσκηνα και βρασμένα κρεμμύδια4. δυσπεψία-. ρόφημα/έγχυμα χαμομηλιού,-. ρόφημα/έγχυμα φασκόμηλου ή-. ρόφημα/έγχυμα μελισσοβότανου5. εμετοί-. χυμός λεμονιού6. ναυτία-. ναυτία ταξιδιού ρόφημα/έγχυμα μέντας ή βασιλικούγια δερματικά προβλήματα1. αιμορραγία-. βαλασαμέλαιο!2. αποστήματα-. ρόφημα/έγχυμα μολόχας3. άφθες-. πλύσεις με χυμό καρότων - τρίβουμε τα καρότα και σουρώνουμε το χυμό!!!4. βλεφαρίτιδα, πόνοι στα μάτια-. κομπρέσα με χυμό μαϊντανού-. κομπρέσες με ρόφημα/έγχυμα χαμομηλιού-. κατάπλασμα με φρέσκα φύλλα λάχανου!5. εγκαύματα-. μια φέτα πατάτα στο προσβληθέν σημείο-. επάλειψη με μαρέγκα ασπραδιού-. κατάπλασμα με πολτό κολοκύθας!-. επίθεμα με φρέσκα φύλλα μαρουλιού-. επάλειψη με πολτοποιημένα με λάδι φύλλα μολόχας!6. εκζέματα-. πλύσεις με ζωμό βρασμένων φρέσκων κρεμμυδιών-. επάλειψη με χυμό στουμπισμένου σκόρδου!7. μώλωπες-. επιθέματα με κοπανισμένα φύλλα σέλινου!-. ψιλοκομμένο κρεμμύδι και στουμπισμένο κατάπλασμα!8. τσίμπημα τσουκνίδας-. τρίβουμε το πονεμένο μέρος με φύλλα μολόχα9. τσιμπήματα εντόμων-. εντριβή του σημείου με κρεμμύδι ή σκόρδο.-. εντριβή του σημείου με φύλλα πράσου, μαϊντανού, μέντας, λάχανου ή λεβάντας.10. χιονίστρες-. πλύσεις χεριών ή ποδιών με αφέψημα από βελανίδια!!!Σημείωση: Όλες οι παραπάνω αναφορές έχουν μεταδοθεί από στόμα σε στόμα και κάποια από αυτά δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, αλλά στην προφορική παράδοση.κείμενο και επιμέλεια κειμένου thalia-botanologia.blogspot.gr