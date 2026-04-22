Η ανθεκτική Γκάουρα που προσφέρει έντονο χρώμα σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, χωρίς να απαιτεί καμιά ιδιαίτερη φροντίδα.

Γενικά χαρακτηριστικά

Gaura lindheimeri η βοτανολογική ονομασία της και πρόκειται για πολυετή, φυλλοβόλο πόα με καταγωγή από την Ν.Αμερική.

Αναπτύσσει ορθόκλαδους διακλαδισμένους βλαστούς, που ξεκινούν από τη βάση του φυτού, και μπορούν να φτάσουν σε ύψος το 1-1,50 μέτρο.



Το αραιό φύλλωμά της αποτελείται από ανοιχτόχρωμα και πιο σκουρόχρωμα πράσινα φύλλα λεπτής υφής, σε σχήμα λόγχης. Στη διάρκεια του φθινοπώρου μέρος του φυλλώματος αποκτά κοκκινωπή απόχρωση.



Τα εντυπωσιακά λουλούδια της, που το σχήμα τους μοιάζει με πεταλούδα, αναπτύσσονται στις άκρες των βλαστών και έχουν ροζ-μωβ ή λευκό χρώμα, ανάλογα με την ποικιλία.



Η λεπτή υφή φυλλώματος και λουλουδιών, προσδίδει στα ανθισμένα φυτά μια πολύ ιδιαίτερη «αέρινη» όψη.

Η Γκάουρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεμονωμένες ή μαζικές φυτεύσεις σε πρανή, παρτέρια και περιβάλλοντες χώρους, μπορντούρες κήπων, βραχόκηπους ενώ ευδοκιμεί ικανοποιητικά και σε δοχεία φύτευσης, αρκεί να έχουν το κατάλληλο ύψος καθώς αναπτύσσει ιδιαίτερα βαθύ ριζικό σύστημα.



Τα κομμένα ανθισμένα στελέχη είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά και τοποθετημένα σε βάζα, όπου διατηρούνται επί αρκετές ημέρες.



Κατάλληλη για φύτευση και σε παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς δεν επηρεάζεται από την αλατότητα εδάφους και ατμόσφαιρας.











Φροντίδα

Χώμα: Χρησιμοποιείστε για τη Γκάουρα ένα φυτόχωμα εξωτερικού χώρου με πολύ καλή αποστράγγιση.

Θέση: Ιδιαίτερα ανθεκτικό φυτό στον ήλιο και την ξηρασία. Αναπτύσσεται σε πλήρως ηλιόλουστες θέσεις. Ευδοκιμεί ικανοποιητικά και σε συνθήκες ημισκιάς, αλλά με μειωμένη ανθοφορία.



Επιλέξτε εξ΄αρχής την οριστική της θέση, καθώς δεν είναι ιδιαίτερα δεκτική σε αλλαγές. Μετά τα 5-6 ανάπτυξης τα φυτά Γκάουρας δεν θα πρέπει να μεταφυτεύονται, καθώς συχνά η διαδικασία έχει σαν αποτέλεσμα τον μαρασμό τους.

Πότισμα: Δεν απαιτεί συχνά ποτίσματα, παρά μόνο στο αρχικό στάδιο εγκατάστασής της, οπότε θα πρέπει να δέχεται βαθιά ποτίσματα κάθε 3-4 ημέρες, ώστε να αναπτυχθεί σωστά το ριζικό της σύστημα. Τα φυτά Γκάουρας μετά την εγκατάστασή τους απαιτούν αραιό πότισμα, όταν το χώμα αρχίζει να ξεραίνεται.

Λίπανση: Χωρίς να είναι αναγκαίο ένα πλήρες ενισχυτικό για ανθοφόρα, κάθε 15-20 ημέρες από τις αρχές της άνοιξης, ενισχύει την ανάπτυξη και ανθοφορία της.

Κλάδεμα: Παρ΄ όλο που πρόκειται για είδος μέτριας και όχι ταχείας ανάπτυξης, στις αρχές της άνοιξης θα πρέπει να κλαδεύεται αρκετά, ώστε το φυτό να ενδυναμώνεται και το φύλλωμα να μην αραιώνει υπερβολικά. Μετά την ολοκλήρωση της ανθοφορίας, αρχές του φθινοπώρου, μπορεί και πάλι να κλαδευτεί πιο ελαφρά για τη διατήρηση όσο πιο συμπαγούς σχήματος.





Ανθοφορία - Πολλαπλασιασμός

Ανθοφορία: Ανήκει στα είδη με μεγάλη περίοδο ανθοφορίας, καθώς ανθίζει επαναλαμβανόμενα από το τέλος της άνοιξης έως τις αρχές του φθινοπώρου.





Πολλαπλασιασμός: Ο πολλαπλασιασμός της γίνεται με σπόρους ή με ημιξυλώδη μοσχεύματα, στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Διαβάστε επίσης:Ελαίαγνος. Ανθεκτικός σε όλες τις συνθήκες

soulouposeto