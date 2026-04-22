Λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά της Eurovision, ο Φωκάς Ευαγγελινός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς», δίνοντας μια πρώτη γεύση για την ελληνική συμμετοχή αλλά και τη συνεργασία του με τον Ακύλα. Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης και χορογράφος εμφανίστηκε αισιόδοξος, αποκαλύπτοντας ορισμένες λεπτομέρειες για το concept και την προετοιμασία της σκηνικής εμφάνισης.



«Είναι πραγματικά μια μαγική βραδιά γιατί ήταν μια μαγική διαδικασία. Όλο αυτό τον καιρό μετά την επιλογή από επιτροπή και κοινό του Ακύλα, έχουμε αντιληφθεί συγκλονιστικά… ο Ακύλας είναι ένα χαρισματικό πλάσμα που χαμογελάει και τον αγαπάς, αλλά πέρα από την εμφάνισή του είναι το ταλέντο του και η φωνή του. Έχουμε ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πλησιάζει ο καιρός, έχουμε στείλει τα πάντα, είμαστε πανέτοιμοι», σημείωσε.



«Ο Ακύλας θα έχει χειλόφωνο. Το λέω καθαρά και ξάστερα. Θα έχει χειλόφωνο και όλες οι πρόβες γίναν με χειλόφωνο».



Παράλληλα, περιέγραψε και το ύφος της σκηνικής παρουσίας, δίνοντας έμφαση στη συναισθηματική εναλλαγή που θα έχει το τρίλεπτο της εμφάνισης: «είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τρίλεπτο, που μέσα θα έχει και συγκίνηση, θα έχει και χιούμορ… χαρά, πάρτι, συγκινητική στιγμή και πολύ όμορφο φινάλε».



Πηγή: tvnea.com



